〈中部〉爽文國中英語營 美加志工淚眼惜別

2017-08-19

受王政忠感召 王瑩連續五年付出不輟

〔記者陳鳳麗／中寮報導〕愛的接力一棒接一棒！南投縣中寮鄉爽文國中第五年開辦英語營，五名來自美國、加拿大的大學生，受到當年在美國大學任教的王瑩影響來台，自籌旅費不求回報，五年來一棒接一棒，昨日傍晚惜別會，爽文國中的學生送上卡片和擁抱，氣氛感人。

中寮鄉爽文國中今年第五年在暑假舉辦英語營，促成英語營的是現在台科大任教，當年在美國紐約聖羅倫斯大學教書的王瑩，她五年前看了爽文國中老師王政忠的「老師，你會不會回來」一書大受感動，從此年年號召美國的大學生到台灣偏鄉當教育志工。

今年來自美國和加拿大的五名學生，存了好久才存足來台灣當志工的旅費，到爽文國中後，有五名台灣大學生當夥伴，加上來自中興大學等其他志工，四十多人不分國籍，共同設計課程，一個禮拜下來培養了很好的感情和默契。

爽文國中的學生全數參加英語營，雖然有的人英文不好，但因為外國老師不會說中文，他們只好認真撂英語，一週下來大家都說「英語進步了」。

昨日傍晚在即興話劇表演對抗賽後，這群來自國外的志工就要離開台灣，爽文國中學生為他們安排惜別會，送給這群老師們自製卡片和擁抱，有的忍不住問：「老師，你明年會不會回來？」，感人的氣氛，有的志工掉下了不捨的眼淚。

一手促成該營隊的王瑩說，能為台灣偏鄉教育做點事，感覺非常開心，這群美加來的志工，陸續在台東、小林村等地當志工，爽文國中是最後一站，兩個月來要適應台灣的天氣和飲食，忍受中暑帶來的不適，賣力投入英語教學，真的讓人感動。