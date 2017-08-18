〈北部〉地景藝術節登場 4展區27件作品

2017-08-18

〔記者謝武雄／觀音報導〕桃園地景藝術節從今天起至九月三日在觀音、八德四個展區熱鬧舉行，市府昨天在觀音廣福社區舉行記者會表示，地景藝術節共展出廿七件裝置藝術，其中國際知名鋼雕藝術家劉柏村的作品「花非花．樹非樹」，使用近八公噸的不鏽鋼製作，藉由白千層樹、白鷺鷥群，建構人類對自然的憧憬，是最受矚目的展品。

花非花．樹非樹 重達8噸吸睛

市府邀請劉柏村在廣福社區的埤塘、白千層林道設置「花非花．樹非樹」及「桃花源」裝置藝術，以鋼鐵鏤空的結構與周邊環境虛實相交錯，引領參觀者進入自然環境與藝術手法交織的境界。

市長鄭文燦表示，地景藝術節在觀音、八德共有四個展區，每個展區各具特色，其中八德區竹霄社區距離未來的捷運綠線G01站很近，將發展為北區客家聚落，八德埤塘生態公園也是北區最具特色的埤塘公園；觀音區廣福社區有白千層林道秘境，崙坪文化地景園區面積約六公頃，市府將打造成客家工藝聚落，該計畫已通過客委會審查，經費逾一億五千萬元。

20餘場工作坊 17場藝文演出

文化局長莊秀美指出，地景藝術節除展出廿七件裝置藝術，還有廿餘場工作坊、十七場藝文演出、五場主題活動、六個藝術市集及國際論壇。此外也規劃十二區十七條社區小旅行路線，有傳統農機具展示、農特產品ＤＩＹ體驗與假日藝術大道等，邀請大家一起來品藝術、玩地景、看表演，享受桃園的不同風情。

地景藝術節也推出行動APP，提供停車場導航、接駁車資訊、停車定位及尋車等功能，更多資訊可查詢「2017桃園地景藝術節」活動網站或臉書專頁。