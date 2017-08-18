〈中部〉高鐵雲林站北向聯通 新虎尾溪橋動工

2017-08-18

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣府為打通高鐵雲林站往二崙、西螺聯外交通「任督兩脈」，將興建具觀光價值的新虎尾溪橋連結二崙及虎尾特定區，昨天舉行動工典禮，預計六百個日曆天完工；另也將拓寬俗稱「吳厝橋」的中正橋，兩座橋工程費合計逾五億元。

金黃稻穗地標脊背橋 108年完工

縣長李進勇表示，台灣燈會舉辦期間雲林高鐵站曾出現單日三萬人次進出的高運量，顯見雲林有無限的發展潛力，但地方對高鐵車班過少及高鐵特區聯外交通待改進頗有微詞。

李進勇指出，縣府去年開始進行高鐵特區南邊往土庫方向的交通建設，至於北邊的工程，將興建一座橫跨新虎尾溪，銜接二崙及虎尾特定區、長一百七十四公尺的新虎尾溪橋，採「脊背橋」式設計，橋塔設計融入雲林農業首都的象徵，以金黃色「稻穗」為概念，完工後可兼具交通及美感，將成為雲林的新地標。

脊背橋顧名思義就是在橋塔兩側利用鋼索拉起橋面，但因為橋塔高度低，鋼索數量少，承載重量只有總重量的四成，因此可以負擔的橋面跨距也相對比較短，橋塔不需要太高，約卅公尺，鋼索不需要太多，因此施工的時間和成本以及日後的維護保養，相對比較經濟。

虎尾西螺間中正橋 拓寬至19米

另連結虎尾與西螺的中正橋是縣道一四五線的重要樞紐，但原有橋面寬度不足導致交通阻塞，這次改建會將橋面拓寬至十九公尺，施工時先在舊橋兩側蓋新橋，等新橋完成後再拆中央舊橋，工程期間交通不會中斷。

新虎尾溪橋樑全長一百七十四公尺、寬廿六．七公尺，橋面配置四線快車道、兩線慢車道及二側人行道；另中正橋改建後橋長一百一十二公尺、橋面配置二線快車道及兩線混合車道及二側人行道，兩座橋樑工程經費合計五億一百六十六萬元，預計在一○八年完工。