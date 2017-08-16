〈中部〉101件電梯受困 怕爬樓梯暫不回家

2017-08-16

〔記者張菁雅、張瑞楨、歐素美、何宗翰、楊政郡／台中報導〕台中市區昨日傍晚突然大停電，部份住家、賣場無電可用，大型百貨公司則啟動備用電力維持基本運作，百餘件民眾報案受困大樓電梯，道路交通號誌一度停擺，因正值下班時間，交通大亂。

昨天下午四點五十五分左右，豐原區中正路、水源路一帶突然停電，許多民眾逛太平洋百貨突遇停電，幸業者備有不斷電緊急系統，維持電梯上下正常運作，業者第一時間派員在樓梯口指引，多數客人仍在店內優哉購物，約廿分鐘後電力恢復，顧客繼續逛街不受影響；因沒有空調，也有人提前離去。

市政大樓受停電波及，許多公務員一陣錯愕，在只有緊急照明的情況下，無法工作，又不知道何時可恢復供電，只好收拾東西離開。市府旁新光三越、大遠百同樣停電，兩家百貨公司立即啟動備用電力，正常營業；中友百貨Ａ棟供電正常，Ｂ、Ｃ棟跳電，樓管人員立即引導Ｂ、Ｃ棟的客人前往Ａ棟。

位於中區廣三百貨及NOVA資訊商場，昨日下午六至七點、八至八點五十分經歷兩次停電，雖有自備發電機，但只能提供部分電力，消費者及店員幾乎都跑到門口，抽菸的抽菸、聊天的聊天，一天經歷兩次停電，許多民眾感嘆像在演習！

潭子區福仁路一帶下午六點左右停電，有人住在高樓層，家中電梯停擺，為免爬樓梯累死人，在外等到恢復供電再返家。有許多人因突然停電被困在電梯中，虛驚一場。

消防局統計至昨晚九點，共接獲一百零一件電梯受困案件，救出五十人，不包括自行脫困及電梯公司自行處理，九點尚有八件救援中，受困人員未有不適送醫狀況。

包括洲際棒球場周邊、七期與逢甲夜市周邊道路，以及黎明路、漢口路、中清路、民權路等路口交通號誌都因停電無法運作。

值得一提的是，停電並非整個區域，而是局部範圍，在北屯區北屯路與太原路口至文心路口，就出現北端有電招牌燈光明亮，南端沒電漆黑一片的「陰陽路」罕見現象。