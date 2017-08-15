〈北部〉蘇澳冷泉大爆滿 遊客抱怨

2017-08-15

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮正推動冷泉公園再造工程，現僅開放湯屋及小型體驗池供民眾戲水，因正值暑假，不少民眾特地前往遊玩、泡湯，見到冷泉公園變為「工地」，一旁體驗池及個人湯屋更是人滿為患，遊客抱怨，遊興大減。鎮公所表示，再造工程要明年十一月才會完工，這段期間難免造成不便，待完工後服務品質就會改善。

去年鎮公所考量冷泉公園設施老舊，推出三期改造計畫，首期砸一億九千萬元，將冷泉公園打掉重作，僅留委外經營的小木屋、體驗池及不遠處的阿里史公共浴池供遊客消暑。

公園陸續被拆除後，現已成為大型工地，因正逢暑假人潮最多時，湯屋、大眾體驗池完全不敷使用，暑假逢六、日時段更可見排隊人龍。實地走訪現場，大眾體驗池人多到只能「泡腳」，還有民眾入園後見無法戲水，紛紛持泳圈、水上玩具要求業者退費。

還有多名網友在蘇澳冷泉臉書頁上寫下負評，抱怨人潮未做管控，讓水質堪慮，「開一趟車這麼久，還要擠一起，且體驗池人多到只能泡腳，根本不划算！」

不僅遊客抱怨，附近多家販賣泳具的業者也無奈，只求再造工程盡速完工，讓他們能好好做生意。

對此，蘇澳鎮長陳金麟表示，為讓旅客都能體驗蘇澳冷泉，不遠處的生態溝渠也開放給民眾體驗。

至於工程進度，陳金麟說，冷泉公園預計明年十一月完工，現在正值工程過渡期，民眾無奈他也能體諒，待明年新公園完工啟用後，服務品質就能大大提升。