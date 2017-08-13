〈南部〉申訴「只停5分鐘」 罰款500變2400

2017-08-13

〔記者洪定宏／高雄報導〕高雄市賴姓婦人今年六月騎機車去買菜，將車停在貨車旁並排，被警方拍照取締，以「並排臨時停車」開罰五百元。賴婦不滿提出申訴表示︰「我只停五分鐘就騎走了！」要求撤銷罰單，結果警方改以「並排停車」罰兩千四百元，因停車時間超過三分鐘。

警方指出，道路交通管理處罰條例第三條規定，「臨時停車」是指車輛因上、下人、客，裝卸物品，其停止時間未滿三分鐘，保持立即行駛的狀態；但賴婦自述違規並排停車達五分鐘，所以不算是「並排臨時停車」，改以「並排停車」開罰兩千四百元。

警方表示，六月六日上午接獲檢舉，指三民區覺民路靠近果菜市場，有多部機車並排停車影響交通。員警到場發現，部分車主不在現場，無法確定機車並排停車達三分鐘以上，為避免爭議，均以「並排臨時停車」開罰五百元。

賴婦於六月十五日收到罰單後，六月廿二日發出申訴書強調，該處沒有劃設紅線，她不知道不能停，況且「我只停了五分鐘就騎走了」，質疑開單不合理，要求撤銷罰單。

但警方看到「五分鐘」，毫不猶豫改以「並排停車」開罰兩千四百元，因為依規定只能停三分鐘，賴婦自曝其短，警方只能依法行政，並解釋就算沒有紅線，也不能並排停車，已於六月底前發出「更正通知書」給賴婦。