〈北部〉再砸3千萬 安農溪營造亮點

2017-08-12

林揆視察 一河局爭取經費

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣三星鄉安農溪無水泥護岸，高灘地綠草如茵，整體景致美得像一幅畫，第一河川局爭取前瞻基礎建設經費，打算再砸三千萬元，在農義橋到大洲橋間的二．一公里河段，執行魅力河段環境營造，盼進一步營造安農溪親水環境，作為水環境建設典範。

蔡政府端出前瞻計畫大餅，安農溪整治列入前瞻計畫「水環境」項目成功典範，行政院長林全昨天視察，宜蘭縣代理縣長吳澤成說，安農溪有灌溉、發電功能，也是全運會比賽場地之一，已提報增設水上運動中心，盼獲中央支持。

安農溪全長約十七．二公里，流經三星鄉、冬山鄉，二○一○年起，第一河川局剷除高灘地上違規作物、建物、執行河道清淤、綠美化等，已投入一．三億元經費，八十二公頃河岸邊坡，是三星鄉安農溪整體發展協會認養，被視為中央、地方合作典範。

為增加安農溪綠蔭面積及遊憩設施，第一河川局今年再提出「魅力河段環境營造計畫」，總經費約三千萬元，列入前瞻基礎建設裡的水環境項目，爭取行政院預算支持；吳澤成說，宜蘭縣已解決近六十％淹水問題，盼安農溪整治能再獲行政院支持。

解決樹蔭不足 讓遊客休息

第一河川局長陳健豐說，新計畫分兩部分，第一部分由一河局提出，準備在安農溪分洪堰上下游共二．一公里河道上，重新整治邊坡，解決當地樹蔭不足處，另在既有基礎新建觀景平台、水域空間營造，讓遊客到安農溪分洪堰踏青時，有地方可以休息，如通過核定，整治工程預計明年初發包，明年底完工。

林全回應，安農溪整治以最少經費達到最大效果，地方政府有心，中央沒道理不支持，他不忘提醒縣府，「多多提出計畫，行政院會全力支持」。