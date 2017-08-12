〈北部〉苗縣庫窮 補助鄉鎮市長赴歐挨批

2017-08-12

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣政府財政困窘，但八月二十六日起將補助十八鄉鎮市長赴中歐考察十天，每人補助九萬四千元，有十一人參加，引發外界質疑錢未花在刀口上，有議員抨擊鄉鎮市公所也有編列首長出國考察預算，縣府重複編列是浪費公帑。苗縣府民政處長彭基山回應，這是四年一次，讓鄉鎮市長在任內出國考察取經，三十多年來都是如此。

縣府︰每4年一次 出國取經

彭基山也反駁，外界質疑浪費公帑是見仁見智，身為鄉鎮市長各有施政理念，也要走出去，吸取他國的施政經驗，不能閉門造車。苗縣府主計處說，這筆出國經費是以經濟部給的招商獎金編列。

苗縣府指出，苗栗縣截至一○四年底負債高達六百七十六億元，苗栗縣長徐耀昌上任要求核實編列，全面撙節開銷，今年已償還約二十六億元。

議員︰負債650億 應節流為主

民進黨籍縣議員羅貴星抨擊，去年審查苗縣府總預算時就反對編列這筆一百多萬元的預算，主要是各鄉鎮市公所原本就有編列首長出國考察預算，苗縣府重複編列，根本是浪費公帑，尤其苗縣府財源困窘，應以節流為主，而非循「慣例」做事。

某鄉鎮市長批評，縣府財政困窘，許多應付給廠商的款項都未付，公帑更應花在刀口上，在此情況下讓鄉鎮市長出國，他認為時機不宜，他相信若不編此經費，多數鄉鎮市也會共體時艱。

苗縣府指出，歐洲為「慢城」理念的發源地，苗栗縣近來以「國際慢城」作為縣政發展主軸及城市發展的重要理念，三義鄉及南庄鄉已成為國際慢城，未來各項施政皆努力與慢城公約接軌。

苗縣府指出，縣政發展與推動是透過與鄉鎮市共同合作，苗縣府依循往例，安排鄉鎮市長考察案件，並依據當前之施政政策，及各鄉鎮市長之建議，以具有「慢城」理念之歐洲地區為考察區域，以作為未來在觀光政策、經濟建設、社會福利的政策參考。

18鄉鎮市長 7人未參加

苗縣府民政處說，目前有苗市、頭份、苑裡、西湖、銅鑼、造橋、泰安等七鄉鎮市長未參加，此次將考察奧地利、斯洛維尼亞、克羅埃西亞等國家，由副縣長帶團，苗縣府民政處、社會處、文觀局都會派員參加。