〈北部〉靜浦國小聘教師 「坐擁海景」文案爆紅

2017-08-11

〔記者花孟璟／花蓮報導〕花蓮偏鄉國中小教師招聘困難、流動率高，部分學校甚至要「四招」才招到教師，其中豐濱鄉靜浦國小為招聘二位代理教師，特別製作精美海報，標題「與山海光影共游」，教師福利是「坐擁海景第一排宿舍」，昨天公佈後吸引大批網友轉貼。

「猛一看，以為是東海岸的月光音樂會海報」，花蓮靜浦國小的教師徵選海報超吸睛，文案也很厲害，「靜浦國小有全台灣最頂級海景第一排教師套房，也有全台灣最可愛的小孩，竭誠歡迎想到偏鄉散播歡樂散播愛的你。」

已在八月一日卸任的前校長陳楊元說，偏鄉學校生活機能不便，沒有超商、飲食店，吃東西不方便，汽機車加油要到十幾公里外的豐濱或台東長濱才有加油站，不容易留住老師，今年該校老師有四人離開。

代理教師三招 仍有二缺

靜浦今年開出四名代理教師缺，目前至二招階段，已招到二人，預計八月十五日第三次招考、八月廿二日第四次招考，開放給一般大學畢業生來考。

陳楊元表示，學校教師宿舍可說是「坐擁海景第一排大套房」，才剛更新，包括全新冷氣、洗衣機、除濕機、十五公分乳膠床墊等，也有廚房、交誼廳，如果喜歡大自然、戶外活動、原住民文化，來到靜浦國小一定如魚得水，網站https://goo.gl/HzpoCd。