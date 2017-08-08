〈台北都會〉中和公托再增2處 新北達51家

〔記者張安蕎／新北報導〕新北市政府廣設公共托育中心，減輕市民養育子女的經濟負擔，因收費低廉，家長們爭相報名，中和區昨再新增兩間，宣告全市公托達五十一家、私立托育機構也有一百三十七家。明年以公立、私托合計達兩百家為推動目標。
新北市第五十家的「中和青年宅公共托育中心」、第五十一家的「中和景新公共托育中心」，昨舉行聯合開幕，由市長朱立倫剪綵；前者是市府利用秀峰青年社會住宅公益回饋空間設立，可收托六十名○至二歲的嬰幼兒，設有旋轉木馬遊具，青年宅住戶呂振溢帶著兩個月大嬰兒前來參觀，他表示，住家樓下就是托育中心，方便又安全。
「中和景新公共托育中心」是利用景新國小五間舊教室和一間廁所活化改建而成，收托名額四十五人，設有繪本遊戲屋、玩具操作區等。兩館除了托育功能，也開放○至六歲的幼童到場體驗與學習，並定期舉辦各項親子活動及講座。
年底前 再於汐止、五股設置
朱立倫表示，今年底前，將於汐止、五股區再增設兩家公托。新北市是全國公托成立最早、收托量最高、最普及的城市；朱立倫表示，前瞻計畫要普設公托中心，預計四年內收托一四四○個孩子，並說：「很歹勢！新北市已經超過這個數字一倍多。」
全市21間 以小學閒置教室改造
社會局兒童托育科科長林秀穗指出，全市公托都是利用閒置空間，其中二十一家以小學教室改造、十二家在市民活動中心設立、五家在公有市場，其餘包括建商回饋的公益空間、社會住宅等。
另外，新北有五家公托與托老中心比鄰而建，方便家中長輩及嬰幼兒一同受到照護，也有利於相互合作，推出「老幼代間共融」的特色活動，例如三峽北大公托設計自然生態的ＤＩＹ課程，廣邀銀髮志工加入生態教育行列，讓長輩傳承智慧給下一代。