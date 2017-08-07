〈南部〉台東熱氣球嘉年華閉幕 萬名遊客同嗨

2017-08-07

38天活動 吸引遊客近48萬人次

〔記者王秀亭／台東報導〕台灣熱氣球嘉年華昨天晚間閉幕，為期三十八天的活動吸引遊客近四十八萬人次，比去年多出三十七．二％，台東縣政府觀旅處長江慧卿表示，今年雖受尼莎、海棠颱風影響，休園四天，但其他多為晴朗好天氣，尤其從八月三日過後人潮暴增，為今年熱氣球季畫下完美句點。

今年造型球 來自13國、35顆

江慧卿指出，熱氣球嘉年華邁入第七屆，為讓民眾一直保持新鮮感，今年的造型球來自十三個國家，多達三十五顆，創下歷年紀錄，更前進台北兩廳院藝文廣場演出光雕音樂會，為熱氣球季提前宣傳，臉書粉絲專頁跟上直播熱潮，每週都有不同的觀光大使在活動會場直播，讓無法親至會場的民眾也能透過直播了解現場狀況，也貼心為熱氣球繫留體驗的民眾推出團體預約，不必天還沒亮就到會場排隊。

「近一個月是一年多來營運最好的狀態。」台東縣觀光協會理事長、鹿鳴溫泉酒店董事長潘貴蘭表示，台東觀光旅遊業從去年尼伯特風災後就持續低迷，熱氣球季終於感覺到觀光人潮逐漸回升，直到尼莎颱風過後，住房率更是激增，與去年同期相較成長了三成左右，「老天爺給的好天氣幫了大忙。」只可惜熱氣球季昨天結束，只能寄望雙十國慶再帶來人潮。

隨著活動進入尾聲，熱氣球人潮跟著激增，昨天是熱氣球季最終日，清晨場次已湧入上萬人次遊客，創下今年清晨場次最多的一天，「再不來看，就要等明年了。」昨天清晨起個大早的台東市許姓民眾表示，只要天氣好都會到鹿野高台看熱氣球，昨天是今年的最後一天，當然不能錯過。

昨天最終場光雕音樂晚會，下午四時許大草原上就已湧入人潮，在民眾的期盼下，五時多超過十顆熱氣球在大草原上展球，包括「可口可樂」、「蘑菇球」、「海盜球」、「長頸鹿」等多顆造型球也在音樂晚會上，搭配主題音樂奮力噴火演出，讓民眾直呼看得過癮又值得。

江慧卿指出，去年與今年活動天數同樣是三十八天，但去年因尼伯特、妮妲颱風攪局，休園十天，今年僅休園四天，不僅遊客近四十八萬人次，觀光產值高達九點六億元，繫留人數達五千人次，自由飛人數也有兩百人，明年會繼續努力，讓民眾有更豐富的熱氣球體驗。