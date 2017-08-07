〈台北都會〉鼎創達總裁 被爆占頂樓蓋違建

2017-08-07

〔記者黃建豪、楊雅民／台北報導〕鼎創達集團總裁莫皓然坐擁信義區豪華大廈，卻被大樓管委會踢爆，長年霸占頂樓公共空間私蓋三層違建，國民黨市議員李新辦公室、北市府官員上週現勘，發現莫皓然將水塔、瞭望台等公共設施改建為自家住宅。北市府雖認定違建，卻屬於一九九五年以前的既存違建，目前無法強制拆除，建議管委會循司法途徑。

鼎創達：公司不清楚

鼎創達集團表示，該案為總裁私人事情，公司並不清楚，也不方便代為回應。

莫皓然住家位處台北捷運信義安和站周邊，持有某大樓十二層頂樓，卻私自蓋出第十三層、第十四層。管委會主委指控，頂樓兩座水塔被霸占一座，改建為私人住宅，不僅加重乘載量，恐引起結構安全疑慮，今年還發生違建導致頂樓積水，積水滲入電梯，造成兩部電梯癱瘓狀況，但莫皓然拒絕承擔責任。

管委會向李新陳情後，李新辦公室本月三日會同建築管理處、消防局現勘，還引來十多名住戶關心，但會勘當天或隔天拜訪，莫家都沒人出面。會勘後發現，該處一部分雖認定為違建，卻是一九八四年取得使用執照的既存違建；另外，占用十二層瞭望台的是挑高夾層違建，也違規占用十四層水塔。

建管處表示，依「台北市違章建築處理要點」，一九九五年以前違建，屬於既存違建，北市府還不會處理這麼久以前的違建，至於違規使用屬於民事責任，不論違建或占用，若短期內要解決，只能建議管委會向法院爭取權益。