〈北部〉造橋新地標 大潭環湖步道啟用

2017-08-07

〔記者張勳騰／苗栗報導〕苗栗縣造橋鄉大潭（龍昇湖）名列苗栗八景之一，獲中央補助經費興建的環湖步道及入口廣場昨天啟用，吸引不少民眾體驗環湖步道的水岸風情。縣長徐耀昌表示，大潭交通便捷，景致優美，全長二點六公里的環湖步道啟用後，將成為苗栗新觀光景點。

造橋鄉大潭湖面寬廣，占地約十一公頃，周邊有三百多年古蹟北極宮、以及靈天禪寺及龍湖宮等寺廟，景色宜人，由於大潭遼闊水域及周圍青翠山巒，苗栗知縣沈茂蔭編纂縣誌，將大潭稱為「馬陵小海」，名列苗栗八景之一。

當地人文歷史豐富，為道卡斯族祖靈所在，族人奉為聖湖，每年都有祭祖靈儀式；造橋鄉公所等單位近年來都在此舉辦金瓜藝術節、植樹節等活動，成為地方重要的特色景點。

造橋鄉公所指出，大潭風景優美，卻因周邊長年缺乏維護整理，雜草叢生。鄉長黃純德向苗縣府及中央爭取共二千七百萬元進行環湖步道、入口廣場及周邊環境改造工程，並獲土地所有權人苗栗農田水利會，以及地主陳姓兄弟鼎力相助，無償捐贈一公頃土地，讓環湖步道順利完成。

造橋鄉公所慶祝大潭環湖步道及入口廣場啟用，昨天舉辦「夏日漫遊大潭走讀」活動，社區媽媽們進行客家藝文表演等，熱鬧慶祝；不少鄉親也頂著烈日體驗驗環湖步道的水岸風情。

徐耀昌及黃純德表示，大潭緊鄰台一線、國道三號大山交流道及高鐵苗栗站，交通便捷，完工後的大潭湖光山色，將成為造橋鄉新地標，引領遊客走進水岸、感受當地人文風貌，帶動當地觀光發展。