〈北部〉蘆竹國民運動中心 投標廠商評選完成

2017-07-11

決標程序完成後 即可動工

〔記者鄭淑婷／蘆竹報導〕「蘆竹國民運動中心」新建工程一波三折，歷經流標、廢標等風波後，在六月底終於完成投標廠商評選，市府新建工程處表示，等決標程序完成後就可進行動工事宜，這是桃園市升格後，第四個興建的國民運動中心，但確切的動工時間表要視後續的行政作業程序而定。

桃園升格之前，「蘆竹國民運動中心」原本要蓋在內政部前北區兒童之家，因當地護樹團體強烈反對，市長鄭文燦上任後遷址，改在蘆竹區五福路與仁愛路一段，當地原本的五福游泳池將拆除，設置地下兩層、地上四層的綜合性運動場館，總樓地板面積約一萬兩千九百平方公尺。

「蘆竹國民運動中心」規劃室內泳池、綜合球場、韻律教室、健身房、抱石練習場、幼兒體適能空間、壁球場、桌球場、室外箭靶練習場、棒壘球練習場、直排輪練習場。

新建工程處表示，「蘆竹國民運動中心」預算金額四億六千多萬元，上網公告招標後歷經兩次流標、廢標，第一次僅有一家廠商投標，五月底宣告流標；第二次因投標廠商評選分數未達八十分的標準，六月初宣告廢標；第三次有廠商投標且評選分數達標，因此在六月廿六日以最有利標完成評選程序，依招標規定，等決標程序完成後才可公布廠商名單，再進行後續的動工事宜。

新工處指出，桃園市升格後，市府計畫興建五大國民運動中心，桃園、中壢國民運動中心已在去年十二月動工，平鎮國民運動中心在今年三月動工，蘆竹國民運動中心完成投標廠商評選後，將成為第四個動工的國民運動中心，第五個、八德國民運動中心已進入規劃設計階段。