〈台北都會〉廣告物管理條例罰則 7月將上路

2017-06-17

須申請合法招牌 3年緩衝時間

〔記者黃建豪、張凱翔／台北報導〕店家注意！台北市政府為重塑「中華民國美學」，制定的「台北市廣告物管理自治條例」罰則最快今年七月上路，若擅自設置大型廣告，最重可罰廿萬元，還得申請為「合法招牌」，店家出現反彈聲浪，西門徒步區發展促進會理事長劉家鑫認為，現有招牌其實「看似雜亂無章，但亂中有序」，若過度要求，恐使特色被抹煞。

對此，建築管理處說，罰則不溯及既有廣告物，只罰規定上路後新設置的廣告物，並有三年緩衝時間，讓各店家替廣告物補辦合法手續。

商業處統計至今年五月底，台北市商業登記約有五萬六千家，以平均每家約二至三面廣告物計算，不算大樓外牆與高樓掛的部分，店家的廣告物數量恐達十五萬面以上，光是要求店家都得替廣告物申請許可證，就是大工程。

擅自設大型廣告 最重罰20萬元

台北市廣告物管理自治條例明訂，小型廣告物包括正面式縱長在二公尺以下、側懸式縱長在六公尺以下、設於騎樓簷下，面積在一．二平方公尺以下且縱長在一公尺以下者，其餘皆屬大型廣告物。建管處表示，既有廣告物須於三年內補辦手續，小型廣告物收取六百元規費，大型則以每平方公尺五十元計算。

台北市廣告物管理自治條例也明訂廣告物設置情節輕重與罰鍰金，大型招牌廣告或豎立廣告，若未經許可擅自設置、或在不得設置廣告物場所設置，將按次裁罰四萬元至廿萬元，不改善者可強拆。高度三公尺以下張貼廣告，罰鍰從一二○○元起跳、最高六千元，按次裁罰。

建管處正工程司洪德豪表示，罰則上路後，原則上會優先處理被檢舉的個案，例如帆布、大樓外牆、鷹架等，或是有阻礙到緊急出入口的廣告物。

商家憂過度要求 特色被抹煞

劉家鑫則認為，嚴令管制廣告物沒有必要，以西門町商圈為例，廣告各自林立具親切感，不需特別裝潢就很吸睛，就像曾有位來台的德國學者讚嘆台灣廣告物很有特色，反而德國太過整齊一致不見得好看，太整齊漂亮反而讓人有隔閡感。

永康東門商圈發展協會理事長劉鴻翔也說，政府要管不是不行，但規定一定要清楚、公平，不要特別針對某區，另外，不要要求店家做一致性的招牌，否則會失去特色。