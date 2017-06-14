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滯留鋒面來了！18縣市豪、大雨特報
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〈台北都會〉三鶯二橋爆鄰損 民宅龜裂憂淹水

2017-06-14

〔記者張安蕎／新北報導〕將於八月通車的三鶯二橋，工程進入尾聲卻爆出爭議，由於橋樑將與鶯歌阿四巷連接，當地工廠及住戶憂心，未來將出現通行不易、排水困難等問題，甚至有住家疑似出現龜裂、下陷等鄰損事件，新北市新工處長詹榮峰承諾研擬改善。

新工處允研擬改善

連通三峽與鶯歌的三鶯二橋，利用鶯歌阿四巷旁的山谷區，施作幅度達一八○度的急陡彎道，並設置涵洞及單行道供一進一出，阿四巷十餘住戶擔憂彎道恐有車禍疑慮，且通車後將引入大量車潮，影響通行及生活品質；巷內多家瀝青工廠業者也質疑，涵洞高度太低，設計上有彎度，將導致聯結車無法進入。

陳姓住戶指出，阿四巷位於山腳，歷年大雨、颱風水從山上流下，加上涵管設計不良，曾多次嚴重淹水，若不改善當地排水，水將往新設的涵洞灌，通行十分危險。

陳姓住戶說，他住的老厝位於巷口，與橋樑工程距離最近，家中地板出現龜裂、下陷，懷疑是施工造成，已向市府反映賠償，他質疑，大型工程施工前應先會同周邊住戶進行量測，避免鄰損，市府卻未執行。

立委蘇巧慧接獲住戶陳情，昨天與相關單位到場會勘，要求工程務必做到排水順暢、坡度平緩、人行安全。

詹榮峰指出，涵洞高達四．六公尺，符合法規，完工後將測試，讓大車試行涵洞，確認高度及彎度是否足夠通行，未來將在巷內施作地下排水設施，並完成住家安全結構檢測；阿四巷將加設人行道，方便當地民眾通行。

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  • 阿四巷陳姓住戶地板出現龜裂、下陷現象，懷疑是三鶯二橋施工造成的鄰損。（記者張安蕎攝）

    阿四巷陳姓住戶地板出現龜裂、下陷現象，懷疑是三鶯二橋施工造成的鄰損。（記者張安蕎攝）

  • 連通三峽與鶯歌的三鶯二橋，即將於八月通車。（記者張安蕎攝）

    連通三峽與鶯歌的三鶯二橋，即將於八月通車。（記者張安蕎攝）

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