〈南部〉鳳山溪再生水廠 8月啟用

一期每天產出2.5萬噸回收水
〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山溪再生水廠將於今年八月啟用，第一期每天產出二萬五千噸的回收水，可提供年產值約九千億元的臨海工業區使用，將成為台灣首座污水放流水回收再利用大型示範案例。
荷蘭貿易暨投資辦事處水代表團一行十三人昨天拜會市府，分享水資源利用經驗，肯定這項污水再生計畫。
水利局長蔡長展說，市府並已積極規劃臨海污水處理廠建廠，將妥善評估供水需求市場、財務規劃分析、推動招標方式等項目後，加速興建高市第二座再生水廠興辦期程，第一期工程朝向三萬噸再生水產製量。
荷蘭辦事處代表Guy Wittich表示，荷蘭治水對於脆弱的三角洲城市水患防禦擁有廣泛經驗，城市透過再設計，可轉型成為水智慧城市（Water Smart City），結合都市設計以提供城市更充分的排水與蓄水容量。
Guy Wittich肯定鳳山溪再生水計畫契合「水智慧城市」的理念，封閉的都市水循環可節省水資源，更可創造許多商業與創新機會。
蔡長展說，高雄市為有系統管理水資源，創全國之先，將爭取中央補助款建構全台第一套地下水監控管理系統，讓水資源有效分配。
這次台荷水智慧城市經驗交流研討，包括「打造友善水岸環境的韌性城市」、「水庫清淤淤泥再生利用案例分享」、「智慧廢水處理與回收水解決方案」等三個主題。