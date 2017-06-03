| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
嘉義山區4鄉鎮全面停班停課 竹崎鄉多校停課 雨勢太大！ 雲林緊急宣布停班停課 豪大雨不斷 全台6/3停班課資訊（不斷更新）
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉鳳山溪再生水廠 8月啟用

2017-06-03

一期每天產出2.5萬噸回收水

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市鳳山溪再生水廠將於今年八月啟用，第一期每天產出二萬五千噸的回收水，可提供年產值約九千億元的臨海工業區使用，將成為台灣首座污水放流水回收再利用大型示範案例。

荷蘭貿易暨投資辦事處水代表團一行十三人昨天拜會市府，分享水資源利用經驗，肯定這項污水再生計畫。

水利局長蔡長展說，市府並已積極規劃臨海污水處理廠建廠，將妥善評估供水需求市場、財務規劃分析、推動招標方式等項目後，加速興建高市第二座再生水廠興辦期程，第一期工程朝向三萬噸再生水產製量。

荷蘭辦事處代表Guy Wittich表示，荷蘭治水對於脆弱的三角洲城市水患防禦擁有廣泛經驗，城市透過再設計，可轉型成為水智慧城市（Water Smart City），結合都市設計以提供城市更充分的排水與蓄水容量。

Guy Wittich肯定鳳山溪再生水計畫契合「水智慧城市」的理念，封閉的都市水循環可節省水資源，更可創造許多商業與創新機會。

蔡長展說，高雄市為有系統管理水資源，創全國之先，將爭取中央補助款建構全台第一套地下水監控管理系統，讓水資源有效分配。

這次台荷水智慧城市經驗交流研討，包括「打造友善水岸環境的韌性城市」、「水庫清淤淤泥再生利用案例分享」、「智慧廢水處理與回收水解決方案」等三個主題。

廣告
  • 施工中的鳳山溪再生水廠，將於八月啟用，每天可產出二萬五千噸的回收水。（記者蔡清華攝）

    施工中的鳳山溪再生水廠，將於八月啟用，每天可產出二萬五千噸的回收水。（記者蔡清華攝）

  • 鳳山溪再生水廠模型圖。 （記者蔡清華翻攝）

    鳳山溪再生水廠模型圖。 （記者蔡清華翻攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
廢保麗龍、蚵架 污染4公里海岸

另類災情，西南氣流吹起陣陣強風，將廢棄的保麗龍、蚵架沖上岸，遍布南區四鯤鯓到黃金海岸長達約四公里的海岸線，環團痛批海岸浩劫年年上演，政府卻無…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃大餐✧紅酒嫩豬排
好清爽✧韓式泡菜
甜湯✧古早味綠豆蒜
泡過的茶包有妙用！
轉寄

標題：〈南部〉鳳山溪再生水廠 8月啟用


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月3日‧星期六‧丁酉年五月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.