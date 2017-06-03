〈台北都會〉暴雨灌內湖 大湖山莊街水淹過胸

內湖災情慘重 社區停車場遭滅頂
〔記者張議晨、黃建豪、郭安家／台北報導〕北市昨暴雨，內湖區災情慘重。包括成功路、內湖路、環山路一段、江南街均傳出淹水災情；尤其大湖山莊街周邊道路災情最慘，多處地下室水淹過胸，街道滿是泥濘。不少住戶直指是大湖公園水閘門未開造成淹水，還有民眾批評花費億元建置的大溝溪滯洪池，未發揮功用。
住戶不滿市府開抽水機慢半拍
大湖山莊街昨遭豪雨侵襲，雨水順路面直衝住家，水淹超過五十公分，而一旁集合式住宅地下停車場更慘遭「滅頂」，直至昨晚水利處調派抽水機因應，水位才漸退去。民眾抱怨，地下室停了不少百萬名車，現在全成「泡水車」。
另，內湖江南街有住戶不滿市府開抽水機慢半拍，導致住家地板積滿淤泥，家中損失近廿萬，該住戶批評，抽水機一開水就退，原本沒有這麼嚴重，這是人為疏失不是天災。
大罵花億元蓋大溝溪滯洪池沒用
九十年納莉風災，強降雨造成大湖山莊街水患，還有民眾因此喪生，水利處為改善水患，斥資一億四千餘萬，在上游大溝溪建立滯洪池，九十七年啟用至今未淹水，但昨早的一場大雨，該工程卻引發民眾質疑，認為滯洪池未發揮功用。
水利處︰時雨量遠超過設計流量
親民黨市議員黃珊珊也認為，市府花這麼多錢，於大湖山莊設置兩座沉砂池，理應不該淹水，但昨天集中式降雨，仍發生災情，而市區水溝蓋甚至冒出雨水，凸顯目前水溝五十年排洪設計不足。
此外，警用監視系統也未和災害應變中心連線，導致市府無法掌握淹水第一時間畫面，呼籲應全面補強監視器功能。
水利處澄清，大湖公園四扇清淤閘門昨上午十時就全部開啟，下午三時雨勢趨緩時關閉，並沒有未開啟；淹水主因是東湖國小最大時雨量為一五四毫米，遠超過下水道設計的七十八毫米流量，才導致淹水。
民進黨市議員李建昌也批評，昨凌晨二、三時許，北市已出現暴雨，但雙北市府高層卻未注意雨量累積，對於瞬間暴雨缺乏警覺性，中午十二點災害應變中心才二級開設，市府高層應緊急檢討並加強與中央氣象局的聯繫作業。
市警局坦言，目前警用監視系統未與災害應變中心連線，但強調警局也成立應變小組，派出所可調閱畫面監控災情。