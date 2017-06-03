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〈台北都會〉黃金級校園綠建築 德霖全國唯一

2017-06-03

美國綠建築協會授證

〔記者翁聿煌／新北報導〕德霖技術學院斥資五億三千萬元興建的餐旅廚藝教學大樓「罕見大樓」日前落成，是國內唯一符合永續績效綠建築系統LEED（能源與環境先導設計）黃金級的校園建築，昨天授證。德霖董事長林謝罕見表示，校方不惜鉅資興建綠能建築，見證德霖在人本品德和環境教育的用心，更象徵學校永續發展的決心。

8月起升格科技大學

國內符合LEED黃金級標準的商業建築，以一○一摩天大樓最具代表性，教學建築則是國內首例，美國綠建築協會（USGBC）執行長馬許來台頒發認證標章。德霖技術學院同時也通過教育部審核，八月一日起正式升格為科技大學。

「罕見大樓」造型新穎美觀，猶如現代的科技企業總部或五星級休閒度假飯店。校長羅仕鵬表示，大樓不僅外型亮麗，功能特色也為台灣綠建築寫下新頁，大樓前方設計有滯洪池，具調節水位、散熱降溫作用；周遭景觀設計原生樹種植栽，水源完全來自大自然水土保持，省去所有澆灌用水，搭配一○○％雨水回收系統及省水衛生設備，讓大樓節水量達六十二％，獲得LEED超越滿分的評價。

羅仕鵬說，「罕見大樓」規劃做為餐旅廚藝教學大樓，提供餐旅管理、餐飲廚藝和休閒事業管理等科系的教學與實習空間，並將設立國家級乙級檢定考場，提升學生專業技能及實務經驗。

羅仕鵬也說，德霖升格為科技大學後，期待師生未來在最優質的教學設施中，持續培養跨領域競爭力，結合品德與專業，鏈結在地產業發展，加上凱撒飯店和甲山林建設等宏國關係企業的人才晉用優勢，讓學生能學以致用。

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  • 德霖技術學院斥資五億三千萬元打造的「罕見大樓」，是國內首件通過LEED綠建築黃金級標準的教學大樓。（記者翁聿煌攝）

    德霖技術學院斥資五億三千萬元打造的「罕見大樓」，是國內首件通過LEED綠建築黃金級標準的教學大樓。（記者翁聿煌攝）

  • 在林謝罕見（中）見證下，美國綠建築協會執行長馬許頒發綠建築標章，給德霖技術學院校長羅仕鵬。（德霖技術學院提供）

    在林謝罕見（中）見證下，美國綠建築協會執行長馬許頒發綠建築標章，給德霖技術學院校長羅仕鵬。（德霖技術學院提供）

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