| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
老牌摃丸公司遭祝融 400萬保時捷燒毀 今年首發大豪雨特報！全台嚴防強降雨 北海岸雨勢驚人 多處淹水警戒 馬尼拉度假村驚傳爆炸槍擊 百人逃竄約30人傷
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉和平島五分車隧道 展開規劃整頓

2017-06-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆早年礦業興盛，和平島原住民會館旁有處全市僅存的五分車隧道遺址，但有人在周邊閒置老屋餵養流浪狗，造成環境髒亂，市長林右昌要求局處進行相關行政程序，改善環境、拆除違建，未來五分車隧道也將與歷史建築阿根納造船廠納入和平島周邊地區規劃方案一併改善。

規劃與阿根納造船廠一併改善

基隆文史工作者尹德根表示，早年基隆七個行政區都有煤礦產業，但六○年代後逐漸式微，位於原住民會館旁的五分車隧道遺址，是日治時期將金瓜石開採的金銅礦砂運至和平島八尺門碼頭輸出，也是台鐵深澳支線的前身，在深澳支線全線通車後停用，至今剛好滿五十年。

五分車隧道和阿根納造船廠都是見證基隆礦業文化的遺跡，去年二月阿根納被承租業者偷拆，市府緊急補救，列為歷史建築，但五分車隧道目前還不具文資身分，閒置荒廢，還有人在一旁廢棄老屋餵養流浪狗，造成髒亂，尹德根說，這是被人忽略、卻不能遺忘的重要資產，很擔心有一天真的消失。

文化局文化資產科長郭麗雅表示，去年下半年展開基隆文化資產普查計畫，會進一步追蹤五分車隧道的文資價值。

都市發展處使用管理科長史文成說，五分車隧道旁有七、八件違建，正成立專案小組排拆。林右昌說，違建拆除後，五分車隧道就能串連到北寧路口，配合市府整體規劃一併改善。

阿根納造船廠、五分車隧道遺址都在文化部補助八億元的「大基隆歷史場景再現整合計畫」範圍內，文化局上個月已完成該計畫的勞務採購，郭麗雅說，正在編列工程預算書圖，預計今年下半年成立專案辦公室，陸續展開規劃設計等工作。

廣告
  • 和平島的五分車隧道是基隆僅存的五分車鐵道遺跡。（記者林欣漢攝）

    和平島的五分車隧道是基隆僅存的五分車鐵道遺跡。（記者林欣漢攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
木柵綠竹筍季開跑 千人宴開百桌

台北綠竹筍季六月登場，一年一度的綠竹筍評比與千人共享風味餐，可謂木柵年度盛事，每年都很搶手的木柵綠竹筍饗宴，今年將席開一百桌、每桌認購費六千…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
豬式幽默成絕響
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧蘿蔔燒豬肉
超簡單✧冷漬糖心蛋
台式熱炒✧豆豉鮮蚵
削鳳梨有什麼撇步？
轉寄

標題：〈台北都會〉和平島五分車隧道 展開規劃整頓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年6月2日‧星期五‧丁酉年五月初八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.