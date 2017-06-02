〈台北都會〉和平島五分車隧道 展開規劃整頓

2017-06-02

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆早年礦業興盛，和平島原住民會館旁有處全市僅存的五分車隧道遺址，但有人在周邊閒置老屋餵養流浪狗，造成環境髒亂，市長林右昌要求局處進行相關行政程序，改善環境、拆除違建，未來五分車隧道也將與歷史建築阿根納造船廠納入和平島周邊地區規劃方案一併改善。

規劃與阿根納造船廠一併改善

基隆文史工作者尹德根表示，早年基隆七個行政區都有煤礦產業，但六○年代後逐漸式微，位於原住民會館旁的五分車隧道遺址，是日治時期將金瓜石開採的金銅礦砂運至和平島八尺門碼頭輸出，也是台鐵深澳支線的前身，在深澳支線全線通車後停用，至今剛好滿五十年。

五分車隧道和阿根納造船廠都是見證基隆礦業文化的遺跡，去年二月阿根納被承租業者偷拆，市府緊急補救，列為歷史建築，但五分車隧道目前還不具文資身分，閒置荒廢，還有人在一旁廢棄老屋餵養流浪狗，造成髒亂，尹德根說，這是被人忽略、卻不能遺忘的重要資產，很擔心有一天真的消失。

文化局文化資產科長郭麗雅表示，去年下半年展開基隆文化資產普查計畫，會進一步追蹤五分車隧道的文資價值。

都市發展處使用管理科長史文成說，五分車隧道旁有七、八件違建，正成立專案小組排拆。林右昌說，違建拆除後，五分車隧道就能串連到北寧路口，配合市府整體規劃一併改善。

阿根納造船廠、五分車隧道遺址都在文化部補助八億元的「大基隆歷史場景再現整合計畫」範圍內，文化局上個月已完成該計畫的勞務採購，郭麗雅說，正在編列工程預算書圖，預計今年下半年成立專案辦公室，陸續展開規劃設計等工作。