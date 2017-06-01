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〈南部〉中央投注43億 「國圖南館」落腳新營

2017-06-01

〔記者洪瑞琴／台南報導〕國家圖書館南部分館落腳新營，「中央給的，比地方想的更多」，昨市政會議研考會彙整「大溪北建設」，中央將投注總經費四十三億元興建國圖南館，台南市先進行先期規劃，預計六月底可提報中央作修正。

研考會說，文化局已於五月中上網公告國圖南館先期規劃委託案招標，完成後，供國家圖書館重新修正計畫書，預定六月提報行政院。國圖南館計畫總經費四十三億元，未來除了提供兒童及青少年圖書服務，順應新興科技，也將建構全國數位物件保存中心，引進自動化倉儲系統，以科技提升服務效能，創造附加價值，帶動地方發展。

文化局說，國圖南館興建計畫，國發會已召開第一次審查會，原則上同意樓地板興建總面積達六萬六千八百平方公尺，包括數位典藏中心等硬體，光是設備就打算斥資九億元，比市府原爭取提案三萬七千平方公尺興建規模多近一倍。

「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地，位於新營區文高十一用地，基地面積五．七一公頃，鄰近國道一號交流道及台鐵新營車站，交通便利。

文化局說，新營位於嘉南平原生活圈三三七萬人口的中心區位，地點適中，就近提供雲嘉南地區廿九所大學院校學術研究資源，未來除了作為國圖南部備藏基地，也將是首座國家級聯合典藏中心。

市長賴清德說，「區域平衡」一直是市政重要施政核心，六年多來，市府在溪北地區投入重大建設至少七百五十二．七二億元，更規劃在溪北地區爭取前瞻基礎建設二○一億元，其中涵蓋工業區開發、台灣蘭花生物科技園區、北台南都心周邊活化、月津港國家歷史風貌園區及水利等建設，將城市視為一體，持續推動城鄉發展均衡，帶動整體區域繁榮發展。

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  • 「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地，位於新營區「文高十一用地」，基地面積五．七一公頃，圖為台南市政府爭取設置時，副市長吳宗榮率領市府團隊場勘。（資料照，記者洪瑞琴攝）

    「國家圖書館南部分館暨聯合典藏中心」預定地，位於新營區「文高十一用地」，基地面積五．七一公頃，圖為台南市政府爭取設置時，副市長吳宗榮率領市府團隊場勘。（資料照，記者洪瑞琴攝）

  • 「國家圖書館南部分館」興建基地位置圖。（記者洪瑞琴整理）

    「國家圖書館南部分館」興建基地位置圖。（記者洪瑞琴整理）

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