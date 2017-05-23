〈台北都會〉大巨蛋評定書 遠雄： 營建署認可後送審

2017-05-23

若遠雄「痞痞的」 柯放話解約

〔記者鍾泓良、郭安家／台北報導〕市長柯文哲昨上午赴市議會專案報告「立法院換地案、重大ＢＯＴ檢討進度、都更政策」，但藍綠市議員們關心的是大巨蛋進度，柯文哲坦言任內完工「不太可能」，柯也放話指出，若遠雄還是「痞痞的」，會考慮解約這個選項。遠雄企業團發言人楊舜欽則說，評定書取得內政部營建署認可後，將會去市府掛件。

評定書認可 估還要一到三個月

大巨蛋停工滿兩年，遠雄已完成營建署台灣建築中心大巨蛋性能式審查評定書，但仍須經過營建署認可後才會生效，都發局日前預估還要花一至三個月的時間。根據市府規劃的復工程序，大巨蛋還須通過台北市都市設計審議委員會、環評會；由於遠雄不願認同都審會的審查，據了解，市府考慮由副市長陳景峻擔任都審會主席、都發局長林洲民則迴避。

楊舜欽受訪表示，遠雄過去不斷主張大巨蛋建築執照變更程序，不需要再經過台北市都市設計審議委員會，但在取得營建署所認可的評定書之後就會去向市府掛件。

新黨市議員陳彥伯於議場指出，大巨蛋案一開始找副市長林欽榮負責，後來換副市長鄧家基，又換成現在的副市長陳景峻，三個副市長都被輪一遍，接下來還能換誰，建議市長自己跳出來處理。柯文哲回應，大巨蛋都有舉辦聯席會議，大家都有分工。

民國黨市議員徐世勳則表示，大巨蛋一拖再拖，認為北市府應該訂出死線，總不可能讓遠雄一直拖下去，市府卻不祭出解約。對此，柯文哲表示，若遠雄仍「痞痞的」，最還是會考慮解約這個選項。

第一任內完工？ 柯：不太可能

國民黨市議員陳永德及民進黨市議員何志偉均詢問大巨蛋有沒有可能在第一任的任內完工，未料，柯文哲表示，花多久完工要看遠雄是否配合審查，但坦承要在任內完工不太可能。陳永德接著消遣柯文哲，指北市開發案燒傷治療口訣是「沖脫泡蓋送」，分別是「前朝興沖沖」、「當朝拖又拖」、「泡泡如幻影」、「蓋也蓋不完」，「送你木魚回家好好去練功」。

另一方面，無黨籍市議員童仲彥詢問柯文哲，外傳台灣建築中心前執行長許銘文給北市府大巨蛋相關建議，北市府就把台北農產運銷公司董事長職務「交換」給許銘文？柯文哲回應，「不是」，並強調北農人事案「我這次會給北市民眾交代，這次我要自己控制。」童仲彥質疑「大巨蛋綁架了北農公司董事長」，要柯「不要被恐龍蛋控制」；柯給了耐人尋味的答案回應，「我會把你（童）的意見考慮進去。」