〈北部〉oBike前進宜蘭 24日起免費騎2週
首波投放1500輛 集中在生活圈與風景區
〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕新加坡無站式共享自行車oBike來台後，主打隨借隨還，毋須定點停放，已在花蓮、台東等地投放，預計二十四日進駐宜蘭，第一波一千五百輛，前兩週免費試騎，目標是遍及全縣十二鄉鎮市；宜縣府建設處說，會要求業者做好停車管理，不要亂停。
共享公共自行車進入戰國時代，從YouBike微笑單車、CBike、IBike，到現在新加坡公司oBike，陸續來台爭相搶進市場；其中的oBike，本月初進駐花蓮、台東，有別於YouBike站到站服務，oBike主打不用定點借還，停在路邊合法停車區域就能還車，價格收費方面，相較於YouBike前三十分鐘收費十元，oBike前十五分鐘收三元，並綁定手機掃描二維碼開鎖及還車。
台灣奧致網絡科技有限公司市場總監蔡涵宇說，訂於二十四日在宜蘭縣投放oBike，放置地點集中在生活圈與風景區附近，宜蘭市、羅東鎮比較密集，知名景點幾米公園、冬山河親水公園等地也會有，目標是十二鄉鎮市都完成投放，無論市區、偏鄉都能使用。
花蓮、台東oBike出現停車爭議，有人反映腳踏車在路邊亂停放，蔡涵宇說，會跟政府主管單位配合加強宣導，除了增加車輛調度，也會使用信用分數系統，如果用戶違規，便扣除分數，低到一定程度，將提高個人租用費率，甚至不能再使用車輛。
縣府：要求業者做好停車管理
宜蘭縣政府建設處表示，縣府兩年前在宜蘭市、羅東鎮評估籌設公共自行車租賃系統（YouBike），光是宜蘭市建置和營運經費高達六千萬元，縣府會透過民間企業進駐情況，了解公共腳踏車在宜蘭營運狀況，如果民間力量達到效果，將檢討YouBike設置的必要性。
除了oBike確定進駐宜蘭，VBike已與宜蘭縣政府接洽，表達進駐意願，宜蘭縣議長陳文昌認為，對宜蘭觀光發展是好事，樂見其成；縣府建設處希望業者做好停車管理，以免造成市容紊亂招致怨言。
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標題：〈北部〉oBike前進宜蘭 24日起免費騎2週
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