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〈北部〉1年僅上萬使用人次 桃園運動卡擴大優惠
2017-05-17
〔記者陳昀／桃園報導〕市議員劉茂群昨指出，市府體育局去年編列五百萬元預算推動「桃園運動卡」，一整年卻僅一萬○三九八使用人次，抨擊推行成效；體育局長夏金興表示，今年持續編列五百萬元推動，除了原有的「課程報名費」優惠，已新增一年廿四次的「門票」優惠，兩種優惠皆為廿三歲以上市民持市民卡到特約場館可享半價，廿三歲以上身心障礙者及六十五歲以上老人免費。
連2年編列500萬元推動
教育部體育署一○四年補助體育局兩百四十萬元辦理「國民運動卡」，推動運動課程，去年停止補助後，市府自行編列五百萬元預算改辦「桃園運動卡」，今年續編五百萬元。夏金興說，「桃園運動卡」結合實體的「桃園市民卡」，不但持卡享優惠，也可記錄運動資料，培養規律運動習慣。
劉茂群表示，運動卡已推行兩年多，也編列高額預算，但一整年的使用人次才一萬出頭，顯示推行成效不彰、進步空間還很大。她認為原因出在優惠項目及課程太少，體育局應對客層深入分析，「要做就要擴大參與」。
報名費、門票至少半價
夏金興表示，會持續檢討「桃園運動卡」的優惠項目與課程，今年除保留去年的「課程報名費」優惠，新增了一年廿四次的「門票」優惠，廿三歲以上市民持市民卡可享半價，而廿三歲以上身心障礙者及六十五歲以上老人，可享全額補助，也會加強宣傳推廣。
夏金興說，去年有九家場館登記，提供的運動項目包括有氧舞蹈、游泳、飛輪、保齡球、網球等，地點遍及桃園、八德、龜山、楊梅、中壢等區；今年受理登記的場館仍在審議，預計會補助十家特約場館，近期將公布名單。
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