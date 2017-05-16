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〈台北都會〉淡海新市一路二段 暫不開闢

2017-05-16

〔記者李雅雯／新北報導〕淡海新市鎮有新市一路一段、三段，中間二段預定地現為農業區，尚未徵收及開通，主因在於私地主訴求農業區應全區開發，而非僅讓市府徵收道路用地。該案討論多年，城鄉局日前委託顧問公司進行評估報告，結論為「現階段道路開闢急迫性低」、「現階段缺乏強烈公共利益需求而需採區段徵收或一般徵收的必要性」，因此，新市一路二段現階段不會開闢。

根據城鄉局資料，該區農業區總面積為十一．六九公頃，若僅取道路用地，面積則為一．三二公頃。城鄉局都市計畫科正工程司劉顯宗指出，依據評估報告，該區相接的整體路網可支撐現在的交通量，開闢道路沒有急迫性；上次淡水地區都市計畫通盤檢討於民國一○○年發布，法規上五年檢討一次，然目前並未編列預算於明年檢討。

市議員鄭宇恩長期追蹤該案，她指出，評估報告中提到，目前該片農業區有完整植被原生林，具有隔離綠帶功能，建議可保留以配置公園用地或綠地用地；由於地方居民對新市一路二段的開通也有盼望，期待市府後續推動上，可做出兼顧綠地保留和道路開發的考量。

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  • 新市一路一段走到底會遇上紐澤西護欄，無路可銜接。（記者李雅雯攝）

    新市一路一段走到底會遇上紐澤西護欄，無路可銜接。（記者李雅雯攝）

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