〈台北都會〉基隆麥金路交通打結 議員現勘求解套
議員批市府改善計畫報告無效浪費錢
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市麥金路長庚醫院周邊交通流量大，每到上下班尖峰時刻嚴重塞車，民怨四起，議會昨天上午進行現場勘查，尋求解套，下午議員質詢時，抨擊市府交旅處花了兩百七十萬元，請顧問做麥金路交通壅塞改善計畫，結果顧問公司只有六頁報告，問題仍沒有解決，浪費公帑，要求移送檢調。
交旅處：已覓地建停車場 設接駁車
交旅處長李綱表示，長庚醫院目前已經在麥金路中油加油站旁找到空地，申請興建平面停車場，預計將可提供兩百六十個停車位，在此提供免費接駁車接送民眾到長庚醫院；市府目前已經同意申設，最快年底可提供停車服務，可望疏散麥金路上的交通車流，此外，長庚醫院公車招呼站內縮，現址增設公車巴士車道，解決麥金路現在因為公車停靠，造成僅剩一車道可行駛的狀況。
長庚醫院每天進出萬人，長庚醫院對面的橘郡、城上城分別有兩千戶住戶；偏偏長庚醫院、橘郡社區、城上城社區都是車輛出入口相對，從安樂路二段與麥金路口起算，到城上城社區出入口，短短三百公尺有六個路口，造成上下班交通壅塞，民怨四起。
議員鄭林清良指出，城上城社區住戶上學上班，要等兩個紅綠燈才能轉彎，要求延長綠燈時間；莊錦田、秦鉦則要求市府應於果菜市場內開闢聯外道路，讓安樂路二段可以直通，分散麥金路車流；有議員建議麥金路增加一個車道。
李綱說，社區出入口綠燈秒數延長，會造成麥金路秒數減少，增加壅塞，而人行道往內縮，在河道上建人行道，會影響排水；至於果菜市場建聯外道路，則不為主管機關允許。李綱說，交旅處會想辦法解決。
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