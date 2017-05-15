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〈南部〉78歲杜媽媽 演歌仔戲逗憨兒

2017-05-15

〔記者邱芷柔／屏東報導〕七十八歲的屏東縣迦南身障養護院董事長杜王秀珍，被院民暱稱為「媽咪、杜媽媽」，她關心孤苦無依的老憨兒、重殘者的安置問題，特別選在昨天的母親節與歌仔戲班合作，親自粉墨登場與院生同樂。杜媽媽說，看見憨兒們快樂的笑容，就是她最棒的母親節禮物！

杜媽媽早年因為自己的母親跌倒受傷，卻遍尋不著健全、完善的照護機構，她和先生杜英吉及三名子女於是選在內埔鄉成立養護院，服務偏鄉患者。

杜媽媽說，她年輕時候很喜歡看歌仔戲，院內也有較年長的憨兒院生經歷過歌仔戲風靡的野台戲時代，曾經到養護院關懷演出的高雄歌劇團，答應到院內陪院生，團員吳苡菱等人還幫她裝扮成小旦，一起演出《白蛇傳》，讓她逗樂大家，一圓演歌仔戲的夢。

三十幾年前投入推動養護院建置的杜媽媽，每天都會和院生聊天、泡茶，對每一個院生的情況、遭遇她也都瞭若指掌。

杜媽媽常叮嚀子女們延續當年建院信念，繼續深耕地方，給社會底層、弱勢民眾一個溫暖的家！

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  • 杜媽媽打扮成歌仔戲小旦，與院民同樂。（記者邱芷柔攝）

    杜媽媽打扮成歌仔戲小旦，與院民同樂。（記者邱芷柔攝）

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