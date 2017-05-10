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〈南部〉勞退提撥全國最低 屏東人「薪」情差

2017-05-10

台東多492元 全國倒數第三

〔記者侯承旭／屏東報導〕去年屏東縣勞退新制平均提撥薪資僅二．八萬元，全國最低，甚至比鄰近的台東縣還低，台東縣為兩萬八千五百餘元，比屏東多出四百九十二元，居全國倒數第三。屏東縣長潘孟安表示非常驚訝，也會深刻檢討。

勞退新制規定雇主應為適用勞基法之勞工，按月提繳不低於其月薪六％勞工退休金，儲存於勞工退休金個人專戶。

根據勞動部統計，去年全國的勞退新制平均提撥薪資逾三．六萬元，屏東縣約二．八萬元最低。勞退新制從九十四年七月實施以來十二年，屏東縣有八年的平均提撥薪資都是全國最低。

潘孟安昨天於縣議會答詢時表示，看到這個數字他非常驚訝，會深刻檢討，不過，勞動部的統計母體未納入各縣市的產業結構與人口現況，只統計十大職業項目，缺乏全面性。

潘孟安說，屏東的農業與觀光服務業佔整體產業的四成，自營作業者比例很高，加上五人以下的公司不必強制投勞保，這些都未納入統計。

潘孟安強調，低薪讓年輕人很痛苦、鬱卒，社會必須改變這樣的現象，地方政府更責無旁貸，要致力改善薪資結構、就業環境。

勞工處：農業人口多薪資低

屏縣勞工處長林德輝解釋，屏東的農業人口很多，閒暇時會從事短期工作，雇主仍須提撥退休金，這些部份工時的農民每個月勞動薪資低，人數卻很多，拉低屏東縣的平均數字，是農業縣普遍的現象。

九十四年勞退新制實施時，當年屏東平均提撥薪資為二．三萬元，至去年突破二．八萬元。鄰近的台東縣去年為兩萬八千五百餘元，比屏東多出四百九十二元，居倒數第三。

低薪議題這幾天引起討論，多數民眾都認為「屏東低薪不意外、難怪人口負成長」、「屏東人擔任高官很多，總統、院長都是，卻忘了屏東」。有製造業負責人則說，平均數字只是參考，具專業的技術人力起薪三萬五。

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  • 屏東農業人口多，閒暇時會從事短期工作，這些部份工時農民人數多月薪低，拉低勞退提撥平均數據。（記者侯承旭攝）

    屏東農業人口多，閒暇時會從事短期工作，這些部份工時農民人數多月薪低，拉低勞退提撥平均數據。（記者侯承旭攝）

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