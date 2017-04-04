〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈
〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場捷運A9站隔著國道一號，與A8長庚醫院站相望，軌道以高架方式穿越林口交流道上方，與A8長庚醫院站同為聯合開發案，站體包括住宅、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂、百貨零售等，帶動新北市林口新市鎮的發展，周邊建案林立，自成繁華的林口生活圈。
A9站位於新北市林口區文化三路與八德路交叉口，機捷僅有普通車停靠，車站透過空橋與共構住宅相連，未來有環球購物中心進駐，站區兩個出口分別位於八德路及文化三路上，八德路出口端設置Ubike站，有聯開大樓專用停車場，另有佔地廣闊的新北市公有汽、機車停車場，周邊有超過十四條公車路線，提供旅客轉乘到台北市圓山、松山、內湖及新北市板橋、新莊、蘆洲，桃園市蘆竹等地。
距離A9站約五百公尺有「六合一」的林口綜合行政園區，包括衛生所、公共托育中心、稅捐處、圖書館及新莊警分局忠孝派出所、文化消防分隊，六個公家機構進駐。
新北市政府打造「林口影視城」計畫，第一期的「影視旗艦區」，吸引民視及TVBS等影視業者進駐；第二期是「國際媒體區」都市計畫案，去年十月通過內政部都市計畫委員會審議，位於文化二路、三路、忠孝二路及八德路圍成的街廓，佔地十一．六公頃，擬引進國際影視產業設備及拍攝技術；第三期「影視育成及支援區」，要培育影視人才及提供影視支援的服務業進駐，讓影視城涵蓋產業上、中、下游。
去年開幕的「三井Outlet」是A9站最大亮點之一，結合購物、美食等綜合消費機能，從A9站步行約五分鐘即可抵達，與「林口綜合行政園區」、「林口影視城」及新興社區大樓，形成熱鬧繁華的林口生活圈及商業區。
A9站緊鄰國道一號林口交流道，與A8站同樣位處交通樞紐，在影視城、購物中心進駐後，新北市政府表示，將配合規劃交通轉運空間，提供國道快速公車、市區公車與機場捷運之間的轉運功能。
看更多！請加入自由時報粉絲團
桃園機場捷運A9站隔著國道一號，與A8長庚醫院站相望，軌道以高架方式穿越林口交流道上方，與A8長庚醫院站同為聯合開發案，站體包括住宅、辦公室…
- 俄國地鐵恐攻11死數十傷 疑中亞炸彈客犯案
- 獨家》荔枝椿象蔓延台中 專家研判全台已淪陷
- 馮世寬遭爆搭公務車去拜廟 國防部：視導基地順道參拜
- 學者︰政府賣地變現 難堵套利
- 謀合宜宅暴利 投資客賺逾2成
- 《TAIPEI TIMES 焦點》TSU urges passage of ‘China human rights’ legislation
- 美日韓軍演 日使即刻返韓
- 簡宏霖露毛衝浪 肌肌不聽話
- 自家記者遭槍殺 墨報社停刊自保
- 小浣熊頭卡水溝蓋 水汪汪大眼待援超無辜
- 蒲亭故鄉聖彼得堡地鐵驚爆 民眾驚逃命
- 中職開季首月5連勝 8成拿下季冠軍
- 川普轉彎？美駐聯國大使︰俄確實干預美大選
- NBA》穩贏還射三分 「天兵」麥基遭怒推
- 布魯克林滿18 做這件事轉大人
- 《TAIPEI TIMES 焦點》Plan proposed to cut appointees’ pension benefits
- 服役30年 空軍S-70C將汰除14架
- 鋼琴家蒙泰羅首來台 即興演奏展想像
- 俄朝恐攻方向 立案偵辦地鐵爆炸事件
- 王治平哈林飆唱忙鬥嘴 老爸含淚 王若琳遞面紙
- 中國荔枝椿象攻陷全台 果樹遭殃、酸液傷人
- 缺乏父母陪伴 快樂兒童變少了
- 繞半個台灣 換車變裝搶寶石
- 「掃墓用掃的 不是用燒的」消防員打火累癱
- 利菁PO片嗆瞎掰 侯怡君低頭呼呼
- 真的是瘋邦！ 開幕戰雙轟第1投
- NBA》公牛4連勝 季後賽門票在握
- 自由廣場》《金恆煒專欄》政客再不要臉也不能出賣正義
- 鑑於俄地鐵爆炸 巴黎運輸設施加強維安
- 這款新制愛重砲 莫里納搶頭香
- 掃墓翻車撞進墳墓 壓死人
- 熱戀共養毛小孩 分手搶監護權告舊愛
- 飆撞清潔車 騎士彈飛卡車底喪命
- 潛艦國造10年成軍？國防部報告未設期程
- 自由廣場》與柯文哲談史
- 寵物屬動產 分手如何處理
- 軍系立委沒絕跡 民進黨團有兩「尉」
- 活水保濕亮眼凝乳 呵護眼周
- 陳慧坤百壹紀念展《寫生》
- 介紹車手吞詐款 兄弟遭虐 背割「毛」字
標題：〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email