〈北部〉《機場捷運各站系列報導》A9林口站 聯開案新興生活圈

2017-04-04

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園機場捷運A9站隔著國道一號，與A8長庚醫院站相望，軌道以高架方式穿越林口交流道上方，與A8長庚醫院站同為聯合開發案，站體包括住宅、辦公室、旅館、餐飲、休閒娛樂、百貨零售等，帶動新北市林口新市鎮的發展，周邊建案林立，自成繁華的林口生活圈。

A9站位於新北市林口區文化三路與八德路交叉口，機捷僅有普通車停靠，車站透過空橋與共構住宅相連，未來有環球購物中心進駐，站區兩個出口分別位於八德路及文化三路上，八德路出口端設置Ubike站，有聯開大樓專用停車場，另有佔地廣闊的新北市公有汽、機車停車場，周邊有超過十四條公車路線，提供旅客轉乘到台北市圓山、松山、內湖及新北市板橋、新莊、蘆洲，桃園市蘆竹等地。

距離A9站約五百公尺有「六合一」的林口綜合行政園區，包括衛生所、公共托育中心、稅捐處、圖書館及新莊警分局忠孝派出所、文化消防分隊，六個公家機構進駐。

新北市政府打造「林口影視城」計畫，第一期的「影視旗艦區」，吸引民視及TVBS等影視業者進駐；第二期是「國際媒體區」都市計畫案，去年十月通過內政部都市計畫委員會審議，位於文化二路、三路、忠孝二路及八德路圍成的街廓，佔地十一．六公頃，擬引進國際影視產業設備及拍攝技術；第三期「影視育成及支援區」，要培育影視人才及提供影視支援的服務業進駐，讓影視城涵蓋產業上、中、下游。

去年開幕的「三井Outlet」是A9站最大亮點之一，結合購物、美食等綜合消費機能，從A9站步行約五分鐘即可抵達，與「林口綜合行政園區」、「林口影視城」及新興社區大樓，形成熱鬧繁華的林口生活圈及商業區。

A9站緊鄰國道一號林口交流道，與A8站同樣位處交通樞紐，在影視城、購物中心進駐後，新北市政府表示，將配合規劃交通轉運空間，提供國道快速公車、市區公車與機場捷運之間的轉運功能。