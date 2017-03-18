| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
基金獎榮耀肯定的專業團隊
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉多益英語測驗 育達高中3人獲金色證書

2017-03-18

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區育達高中學生王俊崴日前參加多益英語測驗，成績達九百七十分，與滿分九百九十分僅些微差距，另兩名學生許景筠、古晴雯也分別考九百四十分、八百九十分，三人都獲頒最高級的「金色證書」。

王俊崴在多益英語測驗中，聽力部分獲得滿分的四百九十五分，他分享學好英文的秘訣是「多看英文電視、電影與雜誌，多聽英文廣播」。他說，只要多聽、多看，就能有效訓練聽力，也能迅速累積認識與記憶的英文單字數量，英文能力自然大幅提升。

已透過繁星推薦錄取台灣大學獸醫學系的許景筠，首度參加測驗，也拿到九百四十分的傲人成績，她說，每次跟家人出國旅遊，她都要負責翻譯，英文能力也獲得家人的稱讚，所以她很喜歡英文，經常主動學習英文的聽、說、讀、寫，以厚植英文實力。

古晴雯則是透過網路與世界各地的網友交換明信片，過去兩年來，她已經收到超過五十張的明信片，其中還有白俄羅斯的女網友在明信片中大方分享戀愛故事，她說，交換明信片的過程中讓她感受與世界接軌的樂趣與重要，也讓自己有動力能不斷提升英文能力。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
彩色海芋季 31日起大園賞花海

市府將於卅一日至四月九日在大園區溪海里舉辦「桃園彩色海芋季」，展出以彩色海芋為主的球根花卉，彩色海芋有紅、黃、粉紅、紫等四種顏色，加上香水百…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
北檢起訴馬英九
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
揭秘✧鬍鬚張滷肉飯
冷飲✧提拉米蘇咖啡
古早味✧蒜蓉辣椒醬
這樣炒出Ｑ彈米粉！
轉寄

標題：〈北部〉多益英語測驗 育達高中3人獲金色證書


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月18日‧星期六‧丁酉年二月廿一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.