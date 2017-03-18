〈北部〉多益英語測驗 育達高中3人獲金色證書

2017-03-18

〔記者周敏鴻／平鎮報導〕平鎮區育達高中學生王俊崴日前參加多益英語測驗，成績達九百七十分，與滿分九百九十分僅些微差距，另兩名學生許景筠、古晴雯也分別考九百四十分、八百九十分，三人都獲頒最高級的「金色證書」。

王俊崴在多益英語測驗中，聽力部分獲得滿分的四百九十五分，他分享學好英文的秘訣是「多看英文電視、電影與雜誌，多聽英文廣播」。他說，只要多聽、多看，就能有效訓練聽力，也能迅速累積認識與記憶的英文單字數量，英文能力自然大幅提升。

已透過繁星推薦錄取台灣大學獸醫學系的許景筠，首度參加測驗，也拿到九百四十分的傲人成績，她說，每次跟家人出國旅遊，她都要負責翻譯，英文能力也獲得家人的稱讚，所以她很喜歡英文，經常主動學習英文的聽、說、讀、寫，以厚植英文實力。

古晴雯則是透過網路與世界各地的網友交換明信片，過去兩年來，她已經收到超過五十張的明信片，其中還有白俄羅斯的女網友在明信片中大方分享戀愛故事，她說，交換明信片的過程中讓她感受與世界接軌的樂趣與重要，也讓自己有動力能不斷提升英文能力。