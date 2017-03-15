〈台北都會〉台二線鼻頭段坍方 落石百噸
2017-03-15
〔記者俞肇福／新北報導〕昨天凌晨一點三十六分，台二線八十三公里處（濱海公路鼻頭附近）落石坍方，造成交通雙向阻斷，所幸無人員傷亡，交通部公路總局第一區養護工程處基隆工務段長李佳輯表示，落石量近一百公噸，工務段漏夜出動機具清除並於早上搶通一線車道，讓車輛通行；昨天下午三點四十五分清理完畢，恢復雙向通行。
已清畢 恢復雙向通行
李佳輯呼籲民眾，由於邊坡仍處不穩定狀態，易發生落石及坍方，建請用路人近日非必要勿前往台二線鼻頭路段，以免發生危險；如果天候大雨不斷，可以聽警廣電台路況報告，或上公路總局省道即時路況系統（http://168.thb.gov.tw ），或利用公路總局省道即時路況APP查詢。
李佳輯說，近日東北角地區陰雨不斷，因雨勢不算大，未達到預警式道路封閉標準，才未封閉台二線；所幸昨天凌晨發生落石時，並無車輛通過，無人受困。
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