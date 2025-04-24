政院拍板強化經濟社會特別條例4100億 卓榮泰親上火線說明

行政院會今（24）日將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰將出席稍後記者會說明，特別條例全文9條，規劃經費上限高達4100億元。 （資料照）

2025/04/24 10:05

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今（24）日將通過「因應國際情勢強化經濟社會及國土安全韌性特別條例」草案，行政院長卓榮泰將出席稍後記者會說明，特別條例全文9條，規劃經費上限高達4100億元。

根據特別條例草案，為因應國際情勢變化對我國經濟、產業及國土防衛影響，以強化經濟、社會及國土安全韌性措施，減輕人民負擔、穩定民生物價、國家經濟與就業市場、改善投資環境、促進產業升級轉型及防護國家安全。

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特別條例所定強化經濟、社會及國土安全韌性措施項目，包括：一、提供企業金融支持；二、提升產業競爭力；三、協助企業開拓多元市場；四、支持勞工安民就業；五、強化農業金融支持、提升產業競爭力及協助開拓多元市場；六、強化高等教育人才培育；七、挹注台灣電力股份有限公司、全民健康保險基金及勞工保險基金；八、加強照顧弱勢族群及提供關懷服務；九、強化國土防衛能量；十、提升資通作業環境及設備。

特別條例所需經費上限為4100億元，得視國際情勢變化，分期編列特別預算；其預算編製與執行不受預算法限制，所需經費來源，得以移用以前年度歲計賸餘或舉借債務支應；其每年度舉借債務之額度，不受公共債務法限制。

特別條例規定自政府領取之補助及其他給與，免納所得稅。條例規定自政府領取之補助及其他給與，不得業為抵銷、扣押、供擔保或強制執行之標的。

特別條例及其特別預算施行期間，自114年3月12日起至116年12月31日止，條例及其特別預算施行期間屆滿，得經立法院同意延長之。

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