| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.9度 18縣市強風特報 6旬老翁持刀刺死室友後自刎 板橋長照中心2死 最夯的債券基金理財術
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市

2017-03-14

露天栽種 延後約一個月收成

〔記者楊金城／將軍報導〕好吃的將軍蘆筍已開始少量採收上市，受到去年九月颱風影響，今年將軍蘆筍產季延後約一個月，要到四月初才會大量採收，想吃得再等等。

將軍蘆筍種植面積約溫室栽種十公頃、露天栽種三十五公頃，溫室蘆筍目前已有少量採收上市。

將軍區農會推廣部主任林彥良也栽種一分多地的蘆筍，他說，將軍蘆筍正常產季是三月到六月底，溫室栽種的蘆筍甚至可採收到十月。但蘆筍去年栽種後受到九月颱風接連下雨影響生長，使得今年產季大量上市要等到四月初，產期約晚了一個月。

溫室蘆筍部分採收 成搶手貨

目前溫室生產的蘆筍已有部分採收上市，是市場的搶手貨，量少價高，拍賣價平均每公斤一百五十元。

將軍的蘆筍因注重生產安全又鮮嫩，比進口蘆筍尤受市場歡迎，往年露天蘆筍一公斤台北批發價平均一百廿元，溫室蘆筍去年更有一公斤二百廿元高價，吸引農民投入生產，將軍種植蘆筍面積逐年增加。

農會也積極拓展將軍蘆筍市場通路，農會總幹事吳明成說，農會近年和兩家知名大賣場合作行銷將軍蘆筍成效不錯，也賣給五星級飯店，今年和農民契作價格還在商議，保障農民收益。

廣告
  • 好吃的將軍蘆筍產季延後，要到四月初才會大量採收。（記者楊金城攝）

    好吃的將軍蘆筍產季延後，要到四月初才會大量採收。（記者楊金城攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
《觀察筆記》高雄女兒

看遠在地球一端奮戰的高雄女兒，無愧啊！無愧高雄人，無愧高雄城的期望，無愧這個夜深時分未眠台灣人的加油。讓棒球給傷了的心，在戴資穎輕盈又靈敏的步伐中慢慢給踏實了，勝利的那一剎那，直想為這位雄中畢業的女生…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧百菇燒鮭魚
草莓檸檬乳酪蛋糕
電鍋菜✧五花奶油菇
多汁雞胸肉料理法！
轉寄

標題：〈南部〉颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月14日‧星期二‧丁酉年二月十七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.