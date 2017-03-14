〈南部〉颱風影響產季延後 將軍溫室蘆筍搶先上市

2017-03-14

露天栽種 延後約一個月收成

〔記者楊金城／將軍報導〕好吃的將軍蘆筍已開始少量採收上市，受到去年九月颱風影響，今年將軍蘆筍產季延後約一個月，要到四月初才會大量採收，想吃得再等等。

將軍蘆筍種植面積約溫室栽種十公頃、露天栽種三十五公頃，溫室蘆筍目前已有少量採收上市。

將軍區農會推廣部主任林彥良也栽種一分多地的蘆筍，他說，將軍蘆筍正常產季是三月到六月底，溫室栽種的蘆筍甚至可採收到十月。但蘆筍去年栽種後受到九月颱風接連下雨影響生長，使得今年產季大量上市要等到四月初，產期約晚了一個月。

溫室蘆筍部分採收 成搶手貨

目前溫室生產的蘆筍已有部分採收上市，是市場的搶手貨，量少價高，拍賣價平均每公斤一百五十元。

將軍的蘆筍因注重生產安全又鮮嫩，比進口蘆筍尤受市場歡迎，往年露天蘆筍一公斤台北批發價平均一百廿元，溫室蘆筍去年更有一公斤二百廿元高價，吸引農民投入生產，將軍種植蘆筍面積逐年增加。

農會也積極拓展將軍蘆筍市場通路，農會總幹事吳明成說，農會近年和兩家知名大賣場合作行銷將軍蘆筍成效不錯，也賣給五星級飯店，今年和農民契作價格還在商議，保障農民收益。