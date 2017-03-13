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〈南部〉禽流感危「雞」 雞價跌至6年新低

2017-03-13

養雞協會19日雞湯品嚐吃免驚

〔記者陳文嬋／高雄報導〕禽流感疫情未歇，雞價下跌超過三成，就快逼近每斤三十元，為六年來新低點，出現崩盤危機，中華民國養雞協會自提擴大凍存雞隻，高雄市養雞協會將於十九日舉辦品嚐會自救，一千五百碗雞湯「吃免驚」，要求政府強力護盤，提振市場買氣。

每斤跌到逼近30元 憂崩盤

中華民國養雞協會預估每週土雞上市量約一百八十萬隻，政府祭出禁宰令七天，協會自提產銷調節因應，農委會屠宰並凍存一百萬隻，不料禁宰令過後，土雞出現大量賣壓，加上禽流感疫情未歇，雞價從二月十六日禁宰前夕每斤四十五元，一路下滑至每斤三十一元，與六年來低點每斤三十六元，還有五元差距，創下六年來新低點，成交量僅剩下三成，剩雞擴大到五成，價格下跌破三成，出現崩盤危機。

農委會允加碼凍存80萬隻

中華民國養雞協會近來再提擴大凍存雞隻因應，農委會同意第二階段加碼凍存八十萬隻，總計凍存雞隻數量達一百八十萬隻，但補助經費卻砍一半。高市養雞協會理事長余明財表示，雞農慘賠、提心弔膽，政府應介入強力護盤，維持雞價每斤四十元，農委會屠宰並凍存不該限量，且應從大雞開始屠宰，才能解決雞農問題。

高市養雞協會前理事長唐龍勝表示，今年疫情延燒長達三週，民眾購買力持續下降，要求比照高麗菜收購，由農委會收購雞隻凍存，待市場穩定後再釋出，政府應幫產業多舉辦品嚐會，協助產業挽回消費者信心。

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  • 高市雞農唐龍勝推養生雞湯品嚐會自救。（記者陳文嬋攝）

    高市雞農唐龍勝推養生雞湯品嚐會自救。（記者陳文嬋攝）

  • 禽流感疫情未歇，雞價跌至六年新低。（記者陳文嬋攝）

    禽流感疫情未歇，雞價跌至六年新低。（記者陳文嬋攝）

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