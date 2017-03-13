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〈北部〉病蟲害侵襲 三星上將梨速防治

2017-03-13

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣三星上將梨遇上寒害，梨穗受損，嫁接成功率不如預期，花蓮區農改場又發現，部分梨園遭受梨木蝨及梨黑星病危害，提醒果農及時防治，防微杜漸。

花蓮區農改場說，梨木蝨是梨樹主要害蟲，伴隨梨穗入侵梨園，會吃掉嫩芽、嫩梢、葉片、果實汁液，嚴重者會造成落葉，影響梨樹生育，必須適時施藥，農民不要使用來路不明及疫區接穗；梨黑星病危害梨樹葉片、果實、枝條，梨樹一旦受害，長出的梨子表皮會出現不規則病斑，並有黑色黴狀物，不但賣相差，果實也品質大打折扣。

花蓮區農改場提醒，若發現梨木蝨蟲體或卵，要挑選合適藥劑防治，而且梨木蝨成蟲會飛，同一地區果園應共同防治，避免梨木蝨遷移，並使用不同藥劑，以免產生抗藥性，有問題可洽農改場諮詢，電話：03-8521108轉3600。

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  • 三星上將梨遇上寒害，部分梨園還遭受梨木蝨及梨黑星病危害。（記者江志雄攝）

    三星上將梨遇上寒害，部分梨園還遭受梨木蝨及梨黑星病危害。（記者江志雄攝）

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