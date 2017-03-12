〈南部〉花開3成 林初埤木棉花節迎賓

2017-03-12

〔記者楊金城／白河報導〕被評為全球最美十五條花道之一的白河林初埤木棉花道木棉花節昨天開幕了，目前花況約開花三成，因氣溫舒適，吸引許多遊客搶鮮漫步木棉花道賞花。

白河區公所統計，前年起每年大約有廿萬人次以上的遊客，慕名到白河玉豐里林初埤木棉花道賞花，也為附近住戶商家帶來觀光財的收入。

白河區長譚乃澄說，今年林初埤木棉花節昨天開幕後持續到四月四日，為服務遊客，公所網站都會公布目前的花況，黃線六之一公車從三月十八日起的假日發出農村樂活專車，每半小時從新營火車站新營客運總站發車，終點站就是木棉花道，便利遊客不必自己開車就能賞遊花道。

林初埤木棉花節的假日，公所在木棉花道設有服務台，昨天和今天免費贈送一百株樹苗，活動期間遊客上公所臉書按讚就可獲贈涼扇，上傳木棉花道照片到自己臉書可獲贈紀念明信片，公所也舉辦白河木棉花攝影比賽。白河消防分隊昨則貼心準備火鍋滅火宣傳消防知識。

由於有廿多棵木棉樹遭到削皮，白河警分局規劃「護樹專案」，加強林初埤巡守，確保木棉樹安全，同時在木棉花道的周邊加裝十支監視器，公所為了受傷的木棉樹，也在木棉道服務台前設有祈福牆，發送祈福小卡給賞花遊客，一同為受傷的木棉祈福早日康復。