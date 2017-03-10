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〈北部〉大園鬧區無YouBike站 議員爭取

2017-03-10

〔記者邱奕統／桃園報導〕大園區YouBike租賃站目前只有二站，都在機場捷運沿線的領航站、大園站，站點數不如中壢、桃園等區，這兩站距離大園鬧區也很遠，引起大園居民不滿、抱怨不公平，市議員徐其萬、游吾和要求增設租賃站；對此，市府交通局表示，將尋覓適合地點增設。

機場捷運在大園境內共有三站，除了橫山站沒有YouBike租賃站，領航站、大園站都有，這也是大園區「唯二」的YouBike租賃站。

徐其萬、游吾和反映地方民意，表示這兩站都遠離大園鬧區，以大園站來說，騎YouBike到市中心的大園區公所約二．五公里，到領航站也近六公里，若從領航站到區公所，更要騎上近八公里。

此外，因大園鬧區沒有YouBike租賃站，民眾辛苦騎到後也沒地方還車，必須帶著YouBike一同洽公、訪友，遺失還要賠償，通勤民眾因為沒地方租車、還車，沒辦法藉由YouBike轉乘捷運，引起民眾抱怨不便。

交通局說，將在大園區公所等公家機關、車站、學校、公園等處尋找合適的地點，增設YouBike租賃站。

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