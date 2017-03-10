〈北部〉大園鬧區無YouBike站 議員爭取
2017-03-10
〔記者邱奕統／桃園報導〕大園區YouBike租賃站目前只有二站，都在機場捷運沿線的領航站、大園站，站點數不如中壢、桃園等區，這兩站距離大園鬧區也很遠，引起大園居民不滿、抱怨不公平，市議員徐其萬、游吾和要求增設租賃站；對此，市府交通局表示，將尋覓適合地點增設。
機場捷運在大園境內共有三站，除了橫山站沒有YouBike租賃站，領航站、大園站都有，這也是大園區「唯二」的YouBike租賃站。
徐其萬、游吾和反映地方民意，表示這兩站都遠離大園鬧區，以大園站來說，騎YouBike到市中心的大園區公所約二．五公里，到領航站也近六公里，若從領航站到區公所，更要騎上近八公里。
此外，因大園鬧區沒有YouBike租賃站，民眾辛苦騎到後也沒地方還車，必須帶著YouBike一同洽公、訪友，遺失還要賠償，通勤民眾因為沒地方租車、還車，沒辦法藉由YouBike轉乘捷運，引起民眾抱怨不便。
交通局說，將在大園區公所等公家機關、車站、學校、公園等處尋找合適的地點，增設YouBike租賃站。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
通霄白沙屯媽祖回宮 人潮擠爆
通霄鎮白沙屯拱天宮媽祖鑾轎，昨天下午一點半回宮，大批信眾湧進擠爆拱天宮周邊，恭迎媽祖，現場氣氛沸騰。媽祖鑾轎經三進三出儀式後，衝入大殿安座，…
網友回應
熱門新聞
- 經典賽》對吳昇桓「只有感謝」 金寅植請辭南韓總教練
- 經典賽》大聯盟官網看熱鬧：台韓戰打的像冠軍賽
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 KMT denies chairwoman to visit China
- 走精緻農業 農委會︰收授權金防技術外流
- 家登啟用樹谷新廠 搶進EUV市場
- 彭勝竹：中國滲透 比過去嚴重
- 【食光走廊】在雲上開花
- 《2017秋冬男裝週》16
- 經典賽》老教頭痛批 韓職沉醉自滿
- 經典賽》台灣隊拚到最後 隊長林智勝110字感性告白
- 龍潭長照中心大火 4人葬身火窟
- 美前駐中大使 傳出使俄國
- 《2017秋冬男裝週》15
- 中國霾害嚴重 環保部長卻稱空污改善比其他國家快
- 證券行情表、證券表格
- 《2017秋冬男裝週》14
- 林依晨 短髮億姊賞貨
- 經典賽》500萬情蒐 輸荷「情」何以堪？
- 林明禎扮鬼駭人 一句台詞撐全場
- 李翊君獨生女虧媽P圖
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Ministry mulls correctional facility reform
- 中國擬開放台商銀行 八大行庫沒興趣
- 大金空調 首度機版7年保固
- 美環保署長：二氧化碳不是全球暖化主因
- 自由廣場》歡迎有為青年來當Hero
- 中職》6局失2分 洪心騏擊退中信
- 自由廣場》本土藥用植物生產鏈
- 我提供情資 印尼逮18名詐騙台嫌
- VCA諾亞方舟 光彩動魄
- 勤儉賣麵嬤 1600萬遭詐光
- 廣告身價輸給兔寶 金鐘戲后崩潰了
- 首爾經典傳真／沉重、難堪 不應由台灣隊扛
- 「有些家庭是2個爸爸」 安海瑟薇倡帶薪產假不分性別
- 《2017秋冬男裝週》7
- 《2017秋冬男裝週》11
- 黨產會同意前 民進黨團：衛福部不得收婦聯會捐款
- 國民黨轉帳撥用吞國產 黨產會將追徵12.4億
- 謝沛恩生日病昏頭 洋男友愛的呼呼
- 中國下重手 撒銀彈搶東南亞僑生
- 《積木之家》招靈異 長髮女湊熱鬧
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉大園鬧區無YouBike站 議員爭取
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分