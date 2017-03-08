| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
外資圈美女總座疑內線交易 500萬交保 6：10宜蘭外海規模5.2地震！ 最大震度4級
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉一日農夫受歡迎 日客3年成長11％

2017-03-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國客流失缺口。

市府到日參展 打響知名度

高雄「一日農夫」揚名國際，市府去年配合政府推動新南向政策，遠赴日本、新加坡、香港國際旅展，行銷農村觀光旅遊，搭配農業「軟實力」，下田採果行程受歡迎。

根據交通部觀光局統計，雖然去年中國客到高雄人數少了五十萬人，但政府南向、開拓新客源政策奏效，去年來台旅客成長二．三％，外籍旅客去年到高雄觀光人數達一百七十二萬人，以日本旅客廿二萬人最多，其中外籍旅客住宿高雄有卅七萬人，而中國客住宿高雄則有卅萬人。

值得一提的是，三年來高雄觀光人潮以日本客成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，市府看準台日友好商機，搶攻日本國際東京食品、旅展，近年來打響知名度，日本白鳥夫婦在日本旅展獲得資訊，一家

四口來台採果賞梅。

港、星沒農業 積極爭取商機

農業局也看好香港、新加坡沒有農業，去年前進兩地參加國際旅展效益發酵，在高雄觀光協會理事長黃金祥協助下，本月已有兩團香港踩線團前來，香港十多家旅行社老闆也將於九、十日來台體驗，交通部觀光局香港辦事處主任蔡宗昇也將在四至六月，帶更多旅遊業者來高雄踩線。

廣告
  • 日客白鳥一家四口到高雄農村採木瓜。（記者陳文嬋攝）

    日客白鳥一家四口到高雄農村採木瓜。（記者陳文嬋攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
一日農夫受歡迎 日客3年成長11％

高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
2017世界棒球經典賽
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤蔥薑爆魚塊
喝熱湯✤芋頭排骨酥
蜂蜜結晶還能吃嗎？
炒飯一定要用冷飯？
轉寄

標題：〈南部〉一日農夫受歡迎 日客3年成長11％


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月8日‧星期三‧丁酉年二月十一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.