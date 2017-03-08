〈南部〉一日農夫受歡迎 日客3年成長11％

2017-03-08

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄「一日農夫」夯爆，結合紅豆節等活動，經濟產值近三億元，帶動農村觀光熱潮，尤以日本客三年成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，彌補中國客流失缺口。

市府到日參展 打響知名度

高雄「一日農夫」揚名國際，市府去年配合政府推動新南向政策，遠赴日本、新加坡、香港國際旅展，行銷農村觀光旅遊，搭配農業「軟實力」，下田採果行程受歡迎。

根據交通部觀光局統計，雖然去年中國客到高雄人數少了五十萬人，但政府南向、開拓新客源政策奏效，去年來台旅客成長二．三％，外籍旅客去年到高雄觀光人數達一百七十二萬人，以日本旅客廿二萬人最多，其中外籍旅客住宿高雄有卅七萬人，而中國客住宿高雄則有卅萬人。

值得一提的是，三年來高雄觀光人潮以日本客成長十一％最多，其次是東南亞三年成長八％，市府看準台日友好商機，搶攻日本國際東京食品、旅展，近年來打響知名度，日本白鳥夫婦在日本旅展獲得資訊，一家

四口來台採果賞梅。

港、星沒農業 積極爭取商機

農業局也看好香港、新加坡沒有農業，去年前進兩地參加國際旅展效益發酵，在高雄觀光協會理事長黃金祥協助下，本月已有兩團香港踩線團前來，香港十多家旅行社老闆也將於九、十日來台體驗，交通部觀光局香港辦事處主任蔡宗昇也將在四至六月，帶更多旅遊業者來高雄踩線。