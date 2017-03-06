〈台北都會〉3年種2200萬植栽 新北議員批灌水

2017-03-06

平均每位市民擁5.5棵植栽

〔記者賴筱桐／新北報導〕三月十二日是植樹節，據統計，新北市近三年共種植近兩千兩百萬棵植栽，以新北市三九七萬人口計算，平均每位市民擁有約五．五棵植栽，但民眾普遍無感，民代質疑市府浮報預算；其中超過九十九％為灌木，替換率高，有浪費公帑之嫌，且對生態環境助益有限。

逾99%為灌木 替換率高

市議員李倩萍發現，市府三年累計種植二一七二萬五千餘棵植栽，其中喬木（具明顯主幹，樹高通常五公尺以上）僅五千棵，占整體比率○．○二％，其餘九十九．九八％為低矮灌木（樹型較小，不具明顯主幹，從地面開始分枝），灌木有季節性，須定期汰換，維護成本高，過度浪費，對減緩都市熱島效應不如喬木好。

李倩萍認為，兩千兩百萬棵植栽數量看似龐大，包括農業局去年在蘆洲區中山一路、光榮路種植三．四萬棵金露花、朱蕉、黃楊等，實際走訪，雖然有些花木，但說萬棵以上過於誇大，質疑市府為消耗預算浮報數據。

李倩萍強調，市府每年花費一億元種七百多萬棵植栽，雖改善景觀和環境，但執行不周、效益不彰，民眾普遍認為無感、浪費，建議選擇重點路段，密集種植特色花木，平衡喬木與灌木比例。

市府：以都會區綠美化為主

綠美化環境景觀處處長謝宏偉表示，台北市公園處每年預算卅五億元，新北市土地面積是北市八倍，每年預算三億元，扣除人事費用，公帑都花在刀口上，兩千兩百萬棵植栽絕對沒有浮報，種於市轄道路綠美化、公園維護管理、新北綠家園專案、可食地景、颱風後搶災等，審計單位每年調閱資料，從未提出質疑。

謝宏偉說明，植栽分布以都會區綠美化為主，道路分隔島占大宗，主要種植灌木和草花，須隨季節更替，多數民眾對綠美化成效反應良好。並非每個地方都適合喬木生長，過去部分行道樹種植木棉，開花期產生棉絮問題，造成困擾，至於櫻花須選擇排水良好、陽光充足的場域。

樹黨：好奇植栽種在哪？

樹黨黨主席潘翰疆說，當初台電林口電廠擴建案在環評階段，承諾在新北市種一百萬棵樹，後來發現找不到土地，改成汰換八萬盞ＬＥＤ燈取代，他好奇兩千兩百萬棵植栽種在哪？恐有灌水之虞，如果把灌木、草花都算進去，數據尚屬合理。

潘翰疆指出，站在生物多樣性立場，種樹應強調「複層植栽」，避免種類單一化，以喬木為主，搭配灌木加草花，營造完整生態系統，若以節能減碳角度來看，喬木二氧化碳吸附量與過濾PM2.5的空氣淨化能力皆優於灌木數倍，水土保持效果也較佳。