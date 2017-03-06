| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
MLB》陳偉殷再登板 先發2局未失分
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉強固型葡萄溫網室 放寬補助

2017-03-06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年梅姬颱風過境造成彰化縣許多溫室全毀，因應災損補助，農委會鼓勵農民興建「強固型溫網室」，但農民們認為，以葡萄溫室來說，必須做通透紗網來降低溫度，無法符合「強固型溫網室」標準，建議降低申請門檻。農委會日前開會，接受農民的建議，讓溫室的設施標準得以放寬。

農民邱錫明說，往年颱風受損，政府每分地可補助十七萬元興建溫室，今年雖提高到廿五萬五千元，但農委會的規定是每分地的溫室建築金額必須達八十萬元，也就是從前溫室錏管的間距是一公尺，如今要縮到五十公分，成本增加一倍，這樣的溫室確實牢固，但對葡萄農沒有幫助。

他說，葡萄溫室與其它蔬菜或花卉溫室最大的不同是附設「紗網」，紗網可以降溫，每到母親節過後，葡萄農為了防止室內過熱，都會把塑膠帆布掀開，取而代之的是紗網，如此一來，就算強風吹拂，溫室也不易受損，他發現會因梅栕受害的葡萄溫室都是未裝紗網。

針對農民的意見，立委陳素月日前邀請農委會中區分署長莊老達到永靖鄉一處葡葡溫室會勘。莊老達表示，農委會已降低葡萄溫室的申請門檻，政府沒有硬性規定，溫室錏管間距要在五十公分，可以放寬到一百公分，最重要的是農民要向廠商取得二年保固的承諾書，都可獲得政府補助，每分地最高可獲得廿五萬五千元的補助。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
送自己退休禮 58歲男完成徒步環島

五十八歲張德焜送給自己的退休禮物，不是出國玩，而是推著推車徒步環島廿九天，工作三十多年每天早出晚歸，沒有機會遊行，他說，用雙腳踩在台灣土地感…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✤茄汁煎豆包
好下飯✤梅乾紅燒肉
健康吃✤義式燉蔬菜
好吃米飯怎麼煮？
轉寄

標題：〈中部〉強固型葡萄溫網室 放寬補助


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月6日‧星期一‧丁酉年二月初九日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.