〈中部〉強固型葡萄溫網室 放寬補助

2017-03-06

〔記者顏宏駿／彰化報導〕去年梅姬颱風過境造成彰化縣許多溫室全毀，因應災損補助，農委會鼓勵農民興建「強固型溫網室」，但農民們認為，以葡萄溫室來說，必須做通透紗網來降低溫度，無法符合「強固型溫網室」標準，建議降低申請門檻。農委會日前開會，接受農民的建議，讓溫室的設施標準得以放寬。

農民邱錫明說，往年颱風受損，政府每分地可補助十七萬元興建溫室，今年雖提高到廿五萬五千元，但農委會的規定是每分地的溫室建築金額必須達八十萬元，也就是從前溫室錏管的間距是一公尺，如今要縮到五十公分，成本增加一倍，這樣的溫室確實牢固，但對葡萄農沒有幫助。

他說，葡萄溫室與其它蔬菜或花卉溫室最大的不同是附設「紗網」，紗網可以降溫，每到母親節過後，葡萄農為了防止室內過熱，都會把塑膠帆布掀開，取而代之的是紗網，如此一來，就算強風吹拂，溫室也不易受損，他發現會因梅栕受害的葡萄溫室都是未裝紗網。

針對農民的意見，立委陳素月日前邀請農委會中區分署長莊老達到永靖鄉一處葡葡溫室會勘。莊老達表示，農委會已降低葡萄溫室的申請門檻，政府沒有硬性規定，溫室錏管間距要在五十公分，可以放寬到一百公分，最重要的是農民要向廠商取得二年保固的承諾書，都可獲得政府補助，每分地最高可獲得廿五萬五千元的補助。