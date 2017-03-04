| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉北市嚴抓人行道騎單車 警民都反彈

2017-03-04

最快五月起加強取締

〔記者陳紜甄／台北報導〕自行車騎上人行道（含騎樓），最快今年五月起嚴加取締！民眾騎乘自行車風氣盛行，但「人車共道」亂象層出不窮。對此，市長柯文哲曾下令交通局擬定六個月宣導計畫，呼籲民眾守法。交通警察大隊表示，宣導期預計五月結束，最快當月開始，針對騎在人行道的自行車，加強取締。

據統計，民眾「騎在人行道（含騎樓）行駛」的違規件數，近兩年取締件數有百件，僅次於闖紅燈與不依號誌行駛的違規件數。興亞里長林芳薇表示，自行車行駛人行道的亂象，是北市普遍存在的現象，應加強改善。因此去年十一月，市長柯文哲在里長座談會下令，交通局擬定六個月宣導計畫，呼籲民眾守法。

民批：不得已才會違規

宣導計畫今年五月結束後，就會加強自行車違規取締。民眾游先生批評，執法取締「本末倒置」。民眾騎在馬路上與公車、小客車爭道很危險，不得已才會「違規」與行人爭道。他認為，交通局應鼓勵大眾搭乘大眾運輸工具，減少道路車流，民眾才敢在馬路上騎自行車。

警怨：無助交安還擾民

大安區基層警察表示，目前僅針對自行車闖紅燈與逆向行駛取締，如看見自行車騎在人行道，僅是勸導，不會開單。他並說，北市的自行車道有限，馬路上車又多，基於安全考量，民眾才會在人行道騎車。執法員警也很無奈，「開這單子對民眾安全沒有幫助，而且擾民。」

北市目前僅有部分重要道路設有自行車道。游先生表示，順著自行車道標誌騎乘行經鬧區時，卻發現鬧區附近無設置自行車道，才會騎上人行道。記者實訪後，也發現騎乘自行車前往捷運忠孝復興站等鬧區，周圍店家與百貨林立，但無規劃自行車道，造成「人車爭道」現象普遍。

游先生並指出，自行車是普遍的通勤工具，交通局應先完善北市自行車路網，打造自行車通勤環境，再談違規「取締」。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
休旅車輪陷沙灘 金門開罰

金門縣環保局昨天指出，「埋」在沙灘的白色休旅車車主已主動到案，坦承車輛是友人開往遊玩，不慎陷在沙灘，願負擔所有清理費，環保局也依法對車主開罰…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
吃飽飽✧煎鮪魚丼飯
好下飯✧泡菜牛肉
甜湯✧白木耳蓮子湯
牛肉這樣切才好吃？
轉寄

標題：〈台北都會〉北市嚴抓人行道騎單車 警民都反彈


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年3月4日‧星期六‧丁酉年二月初七日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.