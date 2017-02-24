| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
冷氣團發威淡水11.5度 10縣市低溫特報！ 圓夢魔法師 讓愛心飛揚
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈中部〉興大降低錄取門檻 40萬助弱勢生

2017-02-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學新學年度推出「興翼計畫」，今年大學個人申請增設「興翼招生組」，提供廿二個名額，透過降低學測入學門檻，提升弱勢生入學國立大學的機會，並募款成立「興翼獎助學金」，清寒新生有機會獲四年四十萬元的獎助學金安心求學。

興翼計畫 清寒新生每年十萬獎助學金

中興大學校長薛富盛說，他出生澎湖，在離島受教育直到大學才到本島，特別感受到偏鄉教育資源的落差，教育界服務多年一直惕勵自己幫助弱勢族群求學，現在擔任校長，想進一步幫助弱勢學生進入國立大學求學，助他們透過教育改變人生，推動「興翼計畫」。

「興翼計畫」包含興翼招生與興翼獎助學金，從今年一○六學年度大學個人申請入學，首度增設專為包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭或經由學校校長證明確實為經濟弱勢學生設立的「興翼招生」，依學系分類成三組共廿二個名額。薛富盛說，以往申請入學學測多要達前標或頂標，興翼招生降低入學門檻，各科均只採計均標，更免筆試、免面試，採學測成績占四成、書面審查六成。

考生報名選報一組可填選三個志願，簡化甄試流程；且報名費從單系報名費九百到一千二百元的標準，降低為三百元，大幅減輕弱勢生報考負擔。

薛富盛另發動募款成立「興翼獎助學金」，從今年九月起開放弱勢新生申請，提供八個名額，每年有十萬元獎助，每人四年合計四十萬元。

廣告
  • 興大推興翼計劃，降低錄取門檻，還發四十萬獎學金，助弱勢生翻轉人生。（記者蘇孟娟攝）

    興大推興翼計劃，降低錄取門檻，還發四十萬獎學金，助弱勢生翻轉人生。（記者蘇孟娟攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
中部‧本日最多瀏覽
» 更多中部新聞
草農總幹事蕭忠郁、19會代當選人 願辭職換和諧

現任派拋震撼彈 20人具名聲明爭議不斷的南投縣草屯鎮農會選舉昨再拋震撼彈！現任總幹事蕭忠郁、理事長李崧存大動作召開記者會，痛陳本次選舉賄選、…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧肉燥燒鳳翼
焗烤✧培根蘆筍卷
電鍋菜✧絲瓜蝦蛋盅
調味料有下鍋順序？
轉寄

標題：〈中部〉興大降低錄取門檻 40萬助弱勢生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月24日‧星期五‧丁酉年正月廿八日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.