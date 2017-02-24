〈中部〉興大降低錄取門檻 40萬助弱勢生

2017-02-24

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學新學年度推出「興翼計畫」，今年大學個人申請增設「興翼招生組」，提供廿二個名額，透過降低學測入學門檻，提升弱勢生入學國立大學的機會，並募款成立「興翼獎助學金」，清寒新生有機會獲四年四十萬元的獎助學金安心求學。

興翼計畫 清寒新生每年十萬獎助學金

中興大學校長薛富盛說，他出生澎湖，在離島受教育直到大學才到本島，特別感受到偏鄉教育資源的落差，教育界服務多年一直惕勵自己幫助弱勢族群求學，現在擔任校長，想進一步幫助弱勢學生進入國立大學求學，助他們透過教育改變人生，推動「興翼計畫」。

「興翼計畫」包含興翼招生與興翼獎助學金，從今年一○六學年度大學個人申請入學，首度增設專為包含低收入戶、中低收入戶、特殊境遇家庭或經由學校校長證明確實為經濟弱勢學生設立的「興翼招生」，依學系分類成三組共廿二個名額。薛富盛說，以往申請入學學測多要達前標或頂標，興翼招生降低入學門檻，各科均只採計均標，更免筆試、免面試，採學測成績占四成、書面審查六成。

考生報名選報一組可填選三個志願，簡化甄試流程；且報名費從單系報名費九百到一千二百元的標準，降低為三百元，大幅減輕弱勢生報考負擔。

薛富盛另發動募款成立「興翼獎助學金」，從今年九月起開放弱勢新生申請，提供八個名額，每年有十萬元獎助，每人四年合計四十萬元。