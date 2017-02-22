〈北部〉機捷6.5公里橋下空間 年底完成規劃

2017-02-22

〔記者邱奕統／桃園報導〕機場捷運營運在即，市府工務局預計投入一千九百萬元，對機場捷運A9a站（緊急停靠站）至A11站（坑口站）沿線橋下進行空間改善，工務局表示，設計標案已上網招標，估計年底前可完成設計規劃，未來的工期約一年半，完工後可提供民眾休憩空間。

A9a至A10站 規劃田園生態區

規劃設計工程目前已經上網招標，將於三月底開標，工務局表示，A9a站至A11站間約六．五公里，空間改善將分成兩部分。其中A9a站至A10站（山鼻站）約四．五公里，周邊自然生態環境豐富，將規劃為「田園生態區」，以親近自然田園的運動休憩空間為主題，透過綠帶植栽等打造出綠意盎然的景觀綠園道，並設置人行道及自行車道。

A10至A11站 都會休閒為主題

A10站至A11站間將以「都會休閒」為主題，總長度約二公里，將結合周邊坑口彩繪村、坑子溪、外社休閒農業區等景點，發展社區小旅行，規劃為結合公共藝術及遊樂設施的活動空間。

A10站體周邊開發 六月開工

工務局表示，A10站定位為南崁轉運中心，讓南崁地區民眾透過A10站轉乘捷運進入新北市及台北市，站體周邊的區段徵收開發案將於六月開工，明年底前完工，屆時包括道路系統、下水道、共同管溝等基礎工程都將設置完善，並規劃有五十公尺機捷大道和五個生態埤塘公園。A11站（坑口站）則納入航空城都市計畫範圍內開發。

工務局說，機捷串連北北桃生活圈，除了A9a至A11站，其他站區也會進行公共空間改善，目前A15站（大園站）至A16站（橫山站）橋下維修便道已經完成改善，可方便維修車輛進出；A20站（興南站）區段徵收工程也正進行設計，以一一○年完工為目標。