〈南部〉殺山豬請部落 「山老鼠」向原民道歉
2017-02-20
〔記者王秀亭／延平報導〕台東縣鹿野鄉民陳文雄去年涉嫌盜砍、挖坑埋藏鄰鄉永康部落後山七百歲老牛樟段木，遭起訴、交保後，陳文雄對自己的山老鼠行徑深感歉疚，昨天以布農族方式，殺山豬向永康部落道歉，部落族人祭告祖靈後接受道歉，同時表示這是第一次有漢人因濫伐後山珍貴林木，而向全部落道歉。
對盜採老牛樟 深感歉疚
陳文雄解釋，去年得知好友兒子為打官司急需用錢，但好友年長又生病，仗著自己有挖土機，也起了貪念，颱風期間到附近的永康部落後山，尋覓好木盼可大賺一筆，想不到一棵牛樟巨木橫躺在前進的路上，便取走埋藏住家後院，遭警方取出，交保後覺得自己浪費的國家資源，更對不起永康部落居民，決定將歉意付諸實際行動，直接向部落居民道歉。
延平鄉永康村長余進坤昨天下午透過村里廣播召集族人，在布農族獵人吉呀努協助說明下，部落耆老先祭拜祖靈，告知有濫伐山林的外人願意向部落道歉，隨後要求陳文雄先依習俗向祖靈祭拜，並允諾不再犯，待說明完成後，擲筊詢問祖靈是否願意原諒，想不到立即擲出「聖杯」。
祭拜祖靈 祖靈願意原諒
耆老們見祖靈願意原諒，便接受道歉，同時要求部落青年引以為戒，要尊重山林，不能濫墾濫伐；陳文雄轉向部落居民行三鞠躬禮，並逐一分送豬肉。
首次因盜採而向部落道歉
永康滿馬那努文化團長王清和表示，該部落第一次有外人因竊取部落後山資源，以具體行動向全部落居民道歉，既然祖靈、耆老都願意接受道歉，族人亦無異議，更盼陳男永不再犯。
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