| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈南部〉殺山豬請部落 「山老鼠」向原民道歉

2017-02-20

〔記者王秀亭／延平報導〕台東縣鹿野鄉民陳文雄去年涉嫌盜砍、挖坑埋藏鄰鄉永康部落後山七百歲老牛樟段木，遭起訴、交保後，陳文雄對自己的山老鼠行徑深感歉疚，昨天以布農族方式，殺山豬向永康部落道歉，部落族人祭告祖靈後接受道歉，同時表示這是第一次有漢人因濫伐後山珍貴林木，而向全部落道歉。

對盜採老牛樟 深感歉疚

陳文雄解釋，去年得知好友兒子為打官司急需用錢，但好友年長又生病，仗著自己有挖土機，也起了貪念，颱風期間到附近的永康部落後山，尋覓好木盼可大賺一筆，想不到一棵牛樟巨木橫躺在前進的路上，便取走埋藏住家後院，遭警方取出，交保後覺得自己浪費的國家資源，更對不起永康部落居民，決定將歉意付諸實際行動，直接向部落居民道歉。

延平鄉永康村長余進坤昨天下午透過村里廣播召集族人，在布農族獵人吉呀努協助說明下，部落耆老先祭拜祖靈，告知有濫伐山林的外人願意向部落道歉，隨後要求陳文雄先依習俗向祖靈祭拜，並允諾不再犯，待說明完成後，擲筊詢問祖靈是否願意原諒，想不到立即擲出「聖杯」。

祭拜祖靈 祖靈願意原諒

耆老們見祖靈願意原諒，便接受道歉，同時要求部落青年引以為戒，要尊重山林，不能濫墾濫伐；陳文雄轉向部落居民行三鞠躬禮，並逐一分送豬肉。

首次因盜採而向部落道歉

永康滿馬那努文化團長王清和表示，該部落第一次有外人因竊取部落後山資源，以具體行動向全部落居民道歉，既然祖靈、耆老都願意接受道歉，族人亦無異議，更盼陳男永不再犯。

廣告
  • 永康部落居民接受陳文雄道歉，並接下陳分送族人的山豬肉。（記者王秀亭攝）

    永康部落居民接受陳文雄道歉，並接下陳分送族人的山豬肉。（記者王秀亭攝）

  • 陳文雄在部落耆老指導下，向布農族祖靈請求諒解。（記者王秀亭攝）

    陳文雄在部落耆老指導下，向布農族祖靈請求諒解。（記者王秀亭攝）

  • 部落耆老先祭拜祖靈，告知祖靈有外人盜取後山山林資產，欲向部落族人道歉。（記者王秀亭攝）

    部落耆老先祭拜祖靈，告知祖靈有外人盜取後山山林資產，欲向部落族人道歉。（記者王秀亭攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
南部‧本日最多瀏覽
» 更多南部新聞
【遭海盜劫持 輪機長要求囚期付工資】勞資調解破裂 漁業署︰無海事報告舉證

遭索馬利亞海盜劫持的阿曼籍Naham3號漁船，經國際組織與前立委蔡正元搶救，繳付高額贖金，台籍輪機長沈瑞章去年底獲釋結束一千六百七十二天囚禁慘日，他向高市勞工局申請勞資調解，要求船東給付四年又七個月工…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
便當菜✧馬鈴薯燉菇
繽紛樂✧五彩蔬菜蛋
好涮嘴！鹹酥蝦
青菜熱炒不變色！
轉寄

標題：〈南部〉殺山豬請部落 「山老鼠」向原民道歉


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月20日‧星期一‧丁酉年正月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.