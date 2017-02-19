〈台北都會〉農會選舉今登場 士林區戰況激烈
選出三十九席會員代表
〔記者黃建豪／台北報導〕台北市農會選戰開打，今天九個區農會將選出會員代表，並於三月五日選出理監事、理事長、台北市農會會員代表，將左右五月份的市農會理事長選舉，台北農產運銷公司前董事長莊龍彥、現任士林區農會理事長郭萬清，都有意角逐市農會理事長寶座。選前兩派也互相叫囂，莊龍彥稱要「自理門戶」；郭萬清則反嗆，莊龍彥、士林區農會理事長參選人葉文忠才是離開團隊的叛徒。
先在區農會的會員代表選舉掌握多數的一方，不僅能搶下區農會理事長，更能佈局接下來的市農會選戰，並成為二○一八或二○二○年選舉重要樁腳， 但北市農民僅八千多人，因此政黨介入並不深。
莊龍彥將回鍋參選市農會理事長，對手為曾經的合作夥伴郭萬清，郭因已連任兩屆士林區農會理事長，此屆向上角逐市農會；莊龍彥曾說，郭是他帶出的徒弟，如今卻背叛他們。
兩派角逐市農會理事長
郭萬清則憤恨表示，他與莊龍彥曾是同一個團隊，但那是當年莊龍彥背離莊家，大家一起在士林區農會前理事長羅金鴻底下做事的時代，是莊龍彥選擇回歸莊家，所以對他們團隊而言，莊龍彥與其子弟兵葉文忠才是叛徒。
郭萬清表示，目標在士林區三十九席會員代表中，搶下三分之二，並進軍市農會，雖然現在市農會仍是莊派把持，但水能載舟，也能覆舟，對這次的選舉很有信心。代表莊派爭奪士林區農會理事長的葉文忠亦表示，他們的目標是拿下士林區過半會員代表席次，同樣對整體選舉相當有把握。
有地方人士分析，這次士林區依然是各區選舉的主戰場，輸贏差距都很小，所以常有買票傳聞，台北市一票約被喊到一萬元。台北市產業局則澄清，市府一直有在監督選情，並沒有賄選情況發生。
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