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〈北部〉今年慢了 壽山巖櫻花開6成

2017-02-19

〔記者鄭淑婷／龜山報導〕位於龜山區的壽山巖觀音寺後方的公園，栽種上百株櫻花樹，往年在農曆春節前後開花，今年因暖冬而打亂花期，直到最近才陸續綻放，目前花況大約開了六成，許多民眾在參香後散步到櫻花林賞花，美不勝收。

壽山巖的櫻花林以往只有前往參拜的信眾及居民才知道，是不用人擠人的賞櫻秘境，但近年透過網友及部落客不斷分享，也成了賞櫻的熱門景點，上百株的櫻花樹以常見的山櫻花為主，也栽種吉野櫻等品種，今年櫻花開得比往年慢，農曆春節前後仍寥寥可數，直到近日才陸續綻放，吸引民眾前往賞櫻、拍攝美景。

民眾高興地說，終於等到櫻花綻放了，由於櫻花林尚未全數開花，再過幾天會更美。

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  • 壽山巖觀音寺櫻花陸續綻放，賞櫻人潮漸增。（記者鄭淑婷攝）

    壽山巖觀音寺櫻花陸續綻放，賞櫻人潮漸增。（記者鄭淑婷攝）

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今年慢了 壽山巖櫻花開6成

位於龜山區的壽山巖觀音寺後方的公園，栽種上百株櫻花樹，往年在農曆春節前後開花，今年因暖冬而打亂花期，直到最近才陸續綻放，目前花況大約開了六成…

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