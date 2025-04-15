涉偽造連署 「罷吳四騎士」等6被告均交保

「罷吳四騎士」罷免吳思瑤召集人賴苡任（左起）、罷免吳沛憶召集人兼劉思吟、前國民黨青工會總會長滿志剛及國民黨青年部前主任陳冠安等人，今日凌晨依偽造文書等罪嫌諭令交保。（資料照，記者叢昌瑾攝）

2025/04/15 05:43

〔記者王定傳／台北報導〕連署罷免民進黨立委吳思瑤、吳沛憶的名單中，疑有抄襲名冊情形，台北地檢署昨指揮調查局台北市調處發動搜索，約談國民黨立委羅智強辦公室主任陳冠安、國民黨台北市議員吳志剛辦公室主任滿志剛、吳沛憶罷免案召集人劉思吟及領銜人李孝亮、吳思瑤罷免案召集人賴苡任及領銜人張克晉共6名被告，檢方複訊後先將張克晉請回，並將劉思吟丈夫林叡改列被告，今日凌晨依偽造文書等罪嫌諭令6名被告20萬元至50萬元不等金額交保，並均限制出境出海。

這6名被告中，滿志剛、劉思吟、賴苡任與陳冠安4人號稱為「罷吳四騎士」；檢方訊後諭令滿志剛、賴苡任與劉思吟各50萬元交保，陳冠安20萬元交保，李孝亮及林叡各30萬元交保。

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檢調昨也約談5名證人，包含李孝亮母親陳秀鳳、劉思吟丈夫林叡、吳思瑤罷免案前領銜人詹嘉文、吳沛憶罷免案副領銜人謝麗華與其丈夫陳志德，除林叡改列被告訊後30萬元交保外，其他4證人均已請回。

這起事件起因於全國各地幽靈連署罷免頻傳，民進黨發言人吳崢今年3月初第一波告發連署罷免立委吳思瑤、陳瑩、伍麗華及王定宇的罷團領銜人涉偽造文書等罪嫌；3月27日，吳崢再赴北檢第二波告發連署罷免綠委蘇巧慧、李坤城、張宏陸、吳琪銘、許智傑、黃捷、陳俊宇、林俊憲、吳沛憶共9名立委的領銜人涉偽造文書等罪。

吳崢當時指國民黨發動罷免民進黨立委連署案中，竟然有1748位已過世的國民參與連署，這是「系統性地抄名冊，偽造不存在的民意」，對違法一定追究到底。另外，民進黨台北市議員劉耀仁及醫師羅浚晅也在今年3月24日，前往北檢告發罷免吳沛憶罷團領銜人等涉偽造文書等罪。

北檢接獲告發後，依程序立案後，由承辦檢察官指揮台北處進行調查，經向中選會、台北市選委會函調上述罷免案提議人資料，分析相關事證，並查證訊問部分提議人確有遭冒名提議情事，檢察官為保全證據及追查釐清案情，向法院聲請核發搜索票獲准，昨兵分6路搜索6名被告住處，約談6被告及5名證人共11人，朝偽造文書、違反個人資料保護法偵辦。

另外，北檢針對轄區吳思瑤及吳沛憶的連署罷免案進行調查，其他11件非北檢轄區的告發案，如告發連署罷免蘇巧慧、李坤城的領銜人涉偽造文書等罪嫌，已移轉管轄至其他地檢署偵辦中。

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