〈北部〉水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕

2017-02-18

〔記者蔡彰盛、彭健禮／竹苗報導〕降雨不足，水情吃緊， 春耕將屆，新竹與苗栗農田水利會都鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取四萬五千元補助。以免旱害救助不敷成本，恐血本無歸。

休耕補助 每公頃4.5萬元

苗栗農田水利會灌溉事業區域範圍，除苗栗縣境內苗栗市、頭份鎮、竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、西湖鄉及三義鄉，還包括新竹縣境內峨眉鄉、北埔鄉及寶山鄉，新竹市香山區等區域，水稻栽種面積達八千八百多公頃。

苗栗農田水利會針對轄內各河川流量統計，河川流量較歷年驟減超過兩成，且中央氣象局預估二、三月雨量可能偏少，水情非常嚴峻。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，一期稻作開始整田插秧，為尖峰灌溉用水期，分析插秧後灌溉用水情形，中港溪流域缺水率達六十八％、後龍溪流域五十八％、西湖溪六十％。

旱害救助 每公頃僅1.8萬

李秉焜說，如果乾旱造成嚴重農損，將來可能僅能申請農業天然災害救助，水稻每公頃只有一萬八千元，扣除秧苗、施肥等成本，恐血本無歸，因此建議儘早辦理休耕因應，尤其是位處水源末端的農田。會員農友即日起到廿八日，可到各鄉鎮市公所辦理，補貼金額每公頃四萬五千元。

新竹農田水利會表示，日前農委會水利處視察頭前溪水系約四千五百公頃的灌溉水域，發現相當乾涸，鼓勵頭前溪中下游農民休耕。每公頃可申請四萬五千元補助，只要到鄉鎮區公所申請即可。

如果不休耕 籲錯開整田

如不休耕，新竹農田水利會會長徐元棟呼籲頭前溪灌區農民視水情狀況延後播種及育苗期程，相互錯開整田時間，避免用水不足；自來水公司第三區管理處副理謝張浩表示，因應春耕農灌，商請農友抽取河川下游的伏流水支應。