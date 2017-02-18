| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
北韓稱金正男心臟病猝死 馬國今二度解剖
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕

2017-02-18

〔記者蔡彰盛、彭健禮／竹苗報導〕降雨不足，水情吃緊， 春耕將屆，新竹與苗栗農田水利會都鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取四萬五千元補助。以免旱害救助不敷成本，恐血本無歸。

休耕補助 每公頃4.5萬元

苗栗農田水利會灌溉事業區域範圍，除苗栗縣境內苗栗市、頭份鎮、竹南鎮、後龍鎮、造橋鄉、南庄鄉、三灣鄉、頭屋鄉、公館鄉、大湖鄉、銅鑼鄉、西湖鄉及三義鄉，還包括新竹縣境內峨眉鄉、北埔鄉及寶山鄉，新竹市香山區等區域，水稻栽種面積達八千八百多公頃。

苗栗農田水利會針對轄內各河川流量統計，河川流量較歷年驟減超過兩成，且中央氣象局預估二、三月雨量可能偏少，水情非常嚴峻。

苗栗農田水利會總幹事李秉焜表示，一期稻作開始整田插秧，為尖峰灌溉用水期，分析插秧後灌溉用水情形，中港溪流域缺水率達六十八％、後龍溪流域五十八％、西湖溪六十％。

旱害救助 每公頃僅1.8萬

李秉焜說，如果乾旱造成嚴重農損，將來可能僅能申請農業天然災害救助，水稻每公頃只有一萬八千元，扣除秧苗、施肥等成本，恐血本無歸，因此建議儘早辦理休耕因應，尤其是位處水源末端的農田。會員農友即日起到廿八日，可到各鄉鎮市公所辦理，補貼金額每公頃四萬五千元。

新竹農田水利會表示，日前農委會水利處視察頭前溪水系約四千五百公頃的灌溉水域，發現相當乾涸，鼓勵頭前溪中下游農民休耕。每公頃可申請四萬五千元補助，只要到鄉鎮區公所申請即可。

如果不休耕 籲錯開整田

如不休耕，新竹農田水利會會長徐元棟呼籲頭前溪灌區農民視水情狀況延後播種及育苗期程，相互錯開整田時間，避免用水不足；自來水公司第三區管理處副理謝張浩表示，因應春耕農灌，商請農友抽取河川下游的伏流水支應。

廣告
  • 春耕將屆，讓用水更吃緊，苗栗農田水利會鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取4萬5千元補助。（記者彭健禮攝）

    春耕將屆，讓用水更吃緊，苗栗農田水利會鼓勵農友辦理休耕，每公頃可領取4萬5千元補助。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
國光客運老舊 宜蘭8月前汰換20輛

引進低地板公車 友善老幼國五翻車造成卅三死，大客車安全問題引發關注，宜蘭縣國光客運車齡老舊，且搭乘巴士需爬三、四層階梯，對老人及幼童極不友善…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
悲！遊覽車翻覆
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
-
新加坡海南雞飯
酸奶起士烤馬鈴薯
吃甜甜✧焦糖布丁
這樣煮青菜更營養！
轉寄

標題：〈北部〉水情吃緊 竹苗農田水利會鼓勵休耕


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2017年2月18日‧星期六‧丁酉年正月廿二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2017 The Liberty Times. All Rights Reserved.