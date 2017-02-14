〈南部〉客製化微電影 高市空拍一日農夫體驗

2017-02-14

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄一日農夫體驗活動獲好評，市府農業局進一步出動空拍機，記錄遊客下田當農夫的情景，宛如客製化微電影，珍藏到高雄遊玩的回憶，並PO上農業局官網及YouTube。

高市農村社區有許多美麗的景致，隨著一日農夫體驗受歡迎，每年吸引上萬名遊客湧入農村，走訪美濃的下庄水圳、黃蝶翠谷，六龜的十八羅漢山，內門的木柵吊橋等，創造八千萬元經濟效益。

市府農業局協助社區協會運用空拍機，以鳥瞰視角從空中拍攝畫面，飽覽廣闊的在地美景。

農業局長蔡復進說，高市景點都是一日農夫的行程，農村旅遊不只是體驗農業，還包含在地人文景致，走入地方，豐富了行程的深度與內涵，深受喜愛。

陳姓民眾參加過許多場一日農夫體驗活動，高雄農村社區的美景都走訪過，到六龜十八羅漢山時，在導覽人員的解說下，得知名稱起源於山形的特殊，看到空拍畫面後，更能體會十八羅漢山的壯麗，影片還介紹茂林的龍頭山、多納吊橋等，看見不同角度的空拍美景，讓人想重遊這些景點。