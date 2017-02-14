〈中部〉合歡山雪季 20人疑高山症就診
2017-02-14
〔記者佟振國／南投報導〕寒流急凍讓合歡山湧入不少追雪遊客，高海拔山區空氣稀薄與零下低溫，容易引發高山症、失溫等意外，合歡山雪季救護站統計，今年元旦雪季展開至今，已有廿人疑似高山症就診，居就診類別之冠，其中一人還一度意識不清，緊急送醫才脫離險境。
合歡山雪季勤務於每年元旦至二月底，由於最近的醫療資源遠在相距逾卅公里的霧社，基於維護遊客安全，縣府衛生局於昆陽停車場原本的昆陽派出所設置雪季救護站，週休及國定假日由埔里基督教醫院調派一名醫師及二名護理師進駐。
救護站統計元旦開站至今有卅八人就診，其中廿人出現暈眩、頭痛等疑似高山症症狀，居就診類別之冠；咳嗽、呼吸困難等上呼吸道症狀、腸胃症狀合計也有十人，其他還有擦傷、高血壓等個案。
其中一名八十三歲長輩突然昏倒，意識模糊，到站時血壓飆高，經醫護人員初步治療，考量傷患年事已高，緊急送往山下妥善救治，脫離險境。
埔基表示，一般二千四百公尺以上山區，氧氣濃度就只剩平地的四分之三，氣溫也比平地下降約十五度，須漸進式適應，但遊客往往興奮追雪而忽略，加上活動量突然增加，就有可能出現高山症症狀，可透過服用丹木斯、類固醇、鈣離子阻斷劑等藥物預防，但最安全的處理原則就是下降高度。
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